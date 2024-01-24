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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:15
#15811
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Цитата:
таноми52:
Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов.

я тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать? в лигу свободного интернета еще пошли к мизулиной
пусть тик ток запишет)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:21
#15812
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зеленский вообще красиво поступил
раз россия пытается захватить русские регионы украины потому что русские там 5 колонна то зеленский гонит на фронт именно русское население этих регионов
в итоге километровые кладбища под харьковым и одессой выросли а в Львове тишина
в ответ путин насильно мобилизовал русское население донецка и луганска и убивает их в мясных атаках
а на звахченные территории типа мариуполя вместо местных завозят таджиков заселять от чего выжившие жители уже неможко прихеривают так как им на работу уже некуда устроится))

"россия тебя всегда кинет сынок" (народная военная мудрость)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:30
#15813
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Цитата:
abaika95:
тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать

Мне Гога почему то еще и в личку копирует.
Зачем?
Я же тут все прекрасно вижу.
Одно и то же три раза получается
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:29
#15814
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Цитата:
saba: Вы страны случайно не перепутали? Видел я несколько извинений на камеру, так там речь шла о прямом оскорблении казахского народа


Вы что, вообще слепой - это уже началось, здесь и сейчас.

Цитата:
111: И у нас говорят Орыс на русских, Урус это у вас там на Кавказе. Требую извинений за несуществующие факты о казахах!


Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:34
#15815
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Цитата:
abaika95:
казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))

Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:39
#15816
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Цитата:
maxsaf:
это уже началось, здесь и сейчас.

Что началось? Ну Вам с Канады то виднее, конечно. Ещё раз повторяю, то, что я видел были либо откровенные оскорбления казахского народа,либо призывы к отторжению части территории страны. А так наверное что то у Вас в голове началось и до сих пор происходит. Какие то свои представления о жизни здесь. Как говорил Ленин, Вы как декабристы:"Страшно далеки они были от народа"

[Исправлено: saba, 24.01.2024 - 20:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:40
#15817
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Цитата:
saba:
Что началось?

Ор насчёт извинений Воронина
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:55
#15818
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:56
#15819
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Цитата:
maxsaf:
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?

Ты адвокат или просто подстрекатель, который 20 лет ноет о том, что тут ценники только на казахском?
Наверно второе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 21:00
#15820
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По месту надо вопросы писать, по теме.
Тут то чего надрываться?
Хотите копировать комменты сюда, зачем?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 21:19
#15821
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Цитата:
111:
Ты адвокат

Да, я адвокат. Какие тебе извинения нужны?
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