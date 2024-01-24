Отправлено: - 20:32

А зачем запрещать? Они что то нарушают? Я например благодаря им курить совсем бросил. Сначала перешёл на добавки с ароматом и никотином в 20мг, потом 15, 10, 5-ть мг. Всё за три месяца и с июня прошлого года не курю совсем!Это мой второй опыт. Первый опыт - 10-ть лет курил, потом 10-ть не курил. Во второй раз сложнее было бросать. Сного после 10-ти лет, года два пробовал. А с вейпом, за три месяца с этой привычкой расправился, думаю в этот раз, раз и навсегда.