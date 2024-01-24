Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:15
Цитата:
я тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать? в лигу свободного интернета еще пошли к мизулиной
пусть тик ток запишет)
таноми52:
Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов.
Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов.
я тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать? в лигу свободного интернета еще пошли к мизулиной
пусть тик ток запишет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14710
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:21
зеленский вообще красиво поступил
раз россия пытается захватить русские регионы украины потому что русские там 5 колонна то зеленский гонит на фронт именно русское население этих регионов
в итоге километровые кладбища под харьковым и одессой выросли а в Львове тишина
в ответ путин насильно мобилизовал русское население донецка и луганска и убивает их в мясных атаках
а на звахченные территории типа мариуполя вместо местных завозят таджиков заселять от чего выжившие жители уже неможко прихеривают так как им на работу уже некуда устроится))
"россия тебя всегда кинет сынок" (народная военная мудрость)
раз россия пытается захватить русские регионы украины потому что русские там 5 колонна то зеленский гонит на фронт именно русское население этих регионов
в итоге километровые кладбища под харьковым и одессой выросли а в Львове тишина
в ответ путин насильно мобилизовал русское население донецка и луганска и убивает их в мясных атаках
а на звахченные территории типа мариуполя вместо местных завозят таджиков заселять от чего выжившие жители уже неможко прихеривают так как им на работу уже некуда устроится))
"россия тебя всегда кинет сынок" (народная военная мудрость)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:30
Цитата:
Мне Гога почему то еще и в личку копирует.
Зачем?
Я же тут все прекрасно вижу.
Одно и то же три раза получается
abaika95:
тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать
тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать
Мне Гога почему то еще и в личку копирует.
Зачем?
Я же тут все прекрасно вижу.
Одно и то же три раза получается
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:29
Цитата:
Вы что, вообще слепой - это уже началось, здесь и сейчас.
Цитата:
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
saba: Вы страны случайно не перепутали? Видел я несколько извинений на камеру, так там речь шла о прямом оскорблении казахского народа
Вы что, вообще слепой - это уже началось, здесь и сейчас.
Цитата:
111: И у нас говорят Орыс на русских, Урус это у вас там на Кавказе. Требую извинений за несуществующие факты о казахах!
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:34
Цитата:
Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.
abaika95:
казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))
казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))
Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:39
Цитата:
Что началось? Ну Вам с Канады то виднее, конечно. Ещё раз повторяю, то, что я видел были либо откровенные оскорбления казахского народа,либо призывы к отторжению части территории страны. А так наверное что то у Вас в голове началось и до сих пор происходит. Какие то свои представления о жизни здесь. Как говорил Ленин, Вы как декабристы:"Страшно далеки они были от народа"
[Исправлено: saba, 24.01.2024 - 20:40]
maxsaf:
это уже началось, здесь и сейчас.
это уже началось, здесь и сейчас.
Что началось? Ну Вам с Канады то виднее, конечно. Ещё раз повторяю, то, что я видел были либо откровенные оскорбления казахского народа,либо призывы к отторжению части территории страны. А так наверное что то у Вас в голове началось и до сих пор происходит. Какие то свои представления о жизни здесь. Как говорил Ленин, Вы как декабристы:"Страшно далеки они были от народа"
[Исправлено: saba, 24.01.2024 - 20:40]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:40
Цитата:
Ор насчёт извинений Воронина
saba:
Что началось?
Что началось?
Ор насчёт извинений Воронина
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:55
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:56
Цитата:
Ты адвокат или просто подстрекатель, который 20 лет ноет о том, что тут ценники только на казахском?
Наверно второе?
maxsaf:
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
Ты адвокат или просто подстрекатель, который 20 лет ноет о том, что тут ценники только на казахском?
Наверно второе?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 21:00
По месту надо вопросы писать, по теме.
Тут то чего надрываться?
Хотите копировать комменты сюда, зачем?
Тут то чего надрываться?
Хотите копировать комменты сюда, зачем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 21:19
Цитата:
Да, я адвокат. Какие тебе извинения нужны?
111:
Ты адвокат
Ты адвокат
Да, я адвокат. Какие тебе извинения нужны?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать