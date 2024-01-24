Отправлено: - 16:30

abaika95:

тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать

Цитата:Мне Гога почему то еще и в личку копирует.Зачем?Я же тут все прекрасно вижу.Одно и то же три раза получается