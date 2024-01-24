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Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48440
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 24.01.24 - 16:23
Двое из нарушителей - жители Костанайской области. 41 и 58-летний мужчины распивали спиртные напитки и нецензурно выражались в адрес других пассажиров в поезде сообщением Алматы - Костанай.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3243
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 16:23
Как правильно читается надпись на спине у копа - Патрулдик полися или Патрулдик полисиа?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3243
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 16:29
Цитата:
спал на месте в обнаженном виде.
совсем голый без ничего спал? или спал в трасах, потому что в вагоне было жарко натоплено?
спал на месте в обнаженном виде.
совсем голый без ничего спал? или спал в трасах, потому что в вагоне было жарко натоплено?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6617
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 17:47
Пожилой мужчина в поезде распивал спиртной напиток и спал на месте в обнаженном виде.
Чел вырвался на свободу, хотел расслабиться,может быть не дают ему дома походить голым, обломили кайф.эх вы жестокие люди
Чел вырвался на свободу, хотел расслабиться,может быть не дают ему дома походить голым, обломили кайф.эх вы жестокие люди
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5582
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 18:21
Цитата://оскорблял человеческое достоинство и нравственность,//
Это на полном СЕРЬЁЗЕ ?? И есть такая статья в Адм.Кодексе ??
Интересно: - в Италии, где полно статуй и картин с ОБНАЖЁННЫМИ мужчинами - тоже такая формулировка есть у полицейских и ихние обнаженные Давиды и Голиафы своим внешним обнажённым видом НЕ ОСКОРБЛЯЮТ человеческое достоинство и нравственность ??
Или , может у спящего и обнаженного актюбинца, ДОСТОИНСТВО ( то есть, то о чём всегда имеют ввиду женщины когда говорят между собой о мужском достоинстве) было совсем маленьким и поэтому полицейские и надо думать что и все остальные пассажиры этого вагона, были этим ОСКОРБЛЕНЫ ???
И как понять: - оскорблена НРАВСТВЕННОСТЬ ???
Это на полном СЕРЬЁЗЕ ?? И есть такая статья в Адм.Кодексе ??
Интересно: - в Италии, где полно статуй и картин с ОБНАЖЁННЫМИ мужчинами - тоже такая формулировка есть у полицейских и ихние обнаженные Давиды и Голиафы своим внешним обнажённым видом НЕ ОСКОРБЛЯЮТ человеческое достоинство и нравственность ??
Или , может у спящего и обнаженного актюбинца, ДОСТОИНСТВО ( то есть, то о чём всегда имеют ввиду женщины когда говорят между собой о мужском достоинстве) было совсем маленьким и поэтому полицейские и надо думать что и все остальные пассажиры этого вагона, были этим ОСКОРБЛЕНЫ ???
И как понять: - оскорблена НРАВСТВЕННОСТЬ ???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3316
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 24.01.24 - 19:43
Цитата:
Поправлю вас. В Казахстане нет Адм. кодекса. Есть Кодекс об адм. правонарушениях. Это разные вещи.
ACROS:
И есть такая статья в Адм.Кодексе ??
И есть такая статья в Адм.Кодексе ??
Поправлю вас. В Казахстане нет Адм. кодекса. Есть Кодекс об адм. правонарушениях. Это разные вещи.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4034
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 20:31
Куда катится человечество? Пить нельзя, приставать к женщинам нельзя, плевать на землю нельзя, спать голым нельзя, кто сможет продолжить список? Куды бедному крестьянину податься?
А как раньше было? Читаешь старые книги, после вкусного ужина им (аристократам) подали пузатые бокалы с коньяком и сигары
А как раньше было? Читаешь старые книги, после вкусного ужина им (аристократам) подали пузатые бокалы с коньяком и сигары
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4034
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 20:34
Романьтизьма нет! Как ранешние времена!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 13
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 21:10
За 32 года демократизации, многие забыли как себя вести в обществе, и поэтому наступила пора гос-ву многих граждан и не граждан приучить соблюдать или принуждать знать правило, что такое "хорошо, а что такое "плохо"! А то от рук отбились! Хорошо, что еще не применяют правило, кто не с нами, тот против нас! Это касается особенно тех, кто не умеет пить спиртное! Раньше коренное население до 1954 года не знало, что такое водка или вино, а потом сосланные стали учить как надо пить, а не научили как вести себя в обществе! Всего прошло 89 лет, но это малый срок, поэтому нет иммунитета на спиртное!
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