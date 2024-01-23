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"Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная принимал экзамен по очистке дорог и освещению у подрядчиков
"Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная принимал экзамен по очистке дорог и освещению у подрядчиков
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