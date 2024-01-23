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≡ "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная принимал экзамен по очистке дорог и освещению у подрядчиков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48440
"Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная принимал экзамен по очистке дорог и освещению у подрядчиков
Отправлено: 23.01.24 - 22:41
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Поездка чем-то напоминала школьный экзамен. О проверке аким предупредил заранее, дал на уборку улиц неделю, а вечером в воскресенье к нему в автобус по одному подсаживались руководители костанайских подрядных организаций - отвечали на вопросы и получали оценки.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
965
Re: "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная...
Отправлено: 23.01.24 - 22:41
#1
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Сравнение наших коммунальщиков со школьниками как нельзя кстати. Работают они примерно по такому же графику, что и школьники. Работают в основном в светлое время (желательно в часы пик), вечером и уж тем более ночью, это исключение. В выходные, праздничные дни, в непогоду отдыхают. С таким "рвением" к работе, никогда им Аким пятёрку не поставит.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
901
Re: "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная...
Отправлено: 24.01.24 - 08:45
#2
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Эти выезды хорошо. Стараются. Но работа должна быть на системном уровне. Этого не хватает
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14710
Re: "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная...
Отправлено: 24.01.24 - 10:26
#3
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и долго он так в ручном режиме выдержит? выезжая лично на каждую улочку и в каждую лампочку заглядывая? неет я понимаю пиар-шмиар нужен чтобы населению показать что аким работает но с другой стороны это вызывает вопросы.
у тебя замы есть, целый отдел жкх, они не могли втык всем раздать проехатся по городу вечером? почему аким должен этим заниматся? аким должен проехать с журналистами и показать результат, вот ребята мои отработали смотрите, тут почищено, там фонари все горят тут убрано......а пока население видит что аким как пожарник бегает всем втыкает направо и налево а замы и жкх как будто просто сидят в носу ковыряют
мы так далеко не уедем.....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5582
Re: "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная...
Отправлено: 24.01.24 - 18:38
#4
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Цитата:
abaika95:
мы так далеко не уедем...


А, куда мы, вернее, ОНИ собрались уезжать ??
ОНИ - ТРИДЦАТЬ лет ТАК работают.
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