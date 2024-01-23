Re: "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная...

Отправлено: - 10:26

и долго он так в ручном режиме выдержит? выезжая лично на каждую улочку и в каждую лампочку заглядывая? неет я понимаю пиар-шмиар нужен чтобы населению показать что аким работает но с другой стороны это вызывает вопросы.

у тебя замы есть, целый отдел жкх, они не могли втык всем раздать проехатся по городу вечером? почему аким должен этим заниматся? аким должен проехать с журналистами и показать результат, вот ребята мои отработали смотрите, тут почищено, там фонари все горят тут убрано......а пока население видит что аким как пожарник бегает всем втыкает направо и налево а замы и жкх как будто просто сидят в носу ковыряют

мы так далеко не уедем.....