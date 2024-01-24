Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...

Отправлено: - 18:21

Цитата://оскорблял человеческое достоинство и нравственность,//



Это на полном СЕРЬЁЗЕ ?? И есть такая статья в Адм.Кодексе ??



Интересно: - в Италии, где полно статуй и картин с ОБНАЖЁННЫМИ мужчинами - тоже такая формулировка есть у полицейских и ихние обнаженные Давиды и Голиафы своим внешним обнажённым видом НЕ ОСКОРБЛЯЮТ человеческое достоинство и нравственность ??



Или , может у спящего и обнаженного актюбинца, ДОСТОИНСТВО ( то есть, то о чём всегда имеют ввиду женщины когда говорят между собой о мужском достоинстве) было совсем маленьким и поэтому полицейские и надо думать что и все остальные пассажиры этого вагона, были этим ОСКОРБЛЕНЫ ???





И как понять: - оскорблена НРАВСТВЕННОСТЬ ???