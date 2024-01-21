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Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48440
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14710
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 16:03
Цитата:
из всего сказанного мне больше импонирует то что ты посылаешь мои комментарии братьям, сестрам, сватьям, своякам видимо для получения нужных аргументов
родня там вынуждена сидеть выдумывать отговорки, отмазки, фактаж натягивать лишь бы ответить какомуто неведомому абайке из костаная)))
это уже показатель)
ну а про челябу про мусор что мэр виноват
а то что на маршруте автоубсов меньше стало в связи изгнанием таджиков что виновато? национализм государственный?)) отошли брату пусть сидит опять ответ думает
балалайка)
таноми52:
Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов. Брат живёт в Челябе. Пишет:"Эта "балалайка" ,как обычно всё извращает в нужную для него сторону
Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов. Брат живёт в Челябе. Пишет:"Эта "балалайка" ,как обычно всё извращает в нужную для него сторону
из всего сказанного мне больше импонирует то что ты посылаешь мои комментарии братьям, сестрам, сватьям, своякам видимо для получения нужных аргументов
родня там вынуждена сидеть выдумывать отговорки, отмазки, фактаж натягивать лишь бы ответить какомуто неведомому абайке из костаная)))
это уже показатель)
ну а про челябу про мусор что мэр виноват
а то что на маршруте автоубсов меньше стало в связи изгнанием таджиков что виновато? национализм государственный?)) отошли брату пусть сидит опять ответ думает
балалайка)
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2038
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 16:19
Повторно предупреждаю - идет отклонение от темы статьи. Если нечего больше добавить к сказанному - закрою ветку.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 16:22
Цитата:
Вы страны случайно не перепутали? Видел я несколько извинений на камеру, так там речь шла о прямом оскорблении казахского народа и о призывах к соседнему государству забрать их вместе с территорией, т.е. вместе с нами. И было дело в Петропавловске тоже о расчленении государства Казахстан. Кстати я совершенно не одобряю эти извинения на камеру от волонтёров. Ту вот действительно правоохранительные органы должны работать.
maxsaf:
Никто из местных особо не горит желанием на камеру извиняться или срок мотать.
Никто из местных особо не горит желанием на камеру извиняться или срок мотать.
Вы страны случайно не перепутали? Видел я несколько извинений на камеру, так там речь шла о прямом оскорблении казахского народа и о призывах к соседнему государству забрать их вместе с территорией, т.е. вместе с нами. И было дело в Петропавловске тоже о расчленении государства Казахстан. Кстати я совершенно не одобряю эти извинения на камеру от волонтёров. Ту вот действительно правоохранительные органы должны работать.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 16:25
То что Алекс говорит :"Вот закончит Россия СВО, тогда все будут дружить с нами". Тоже можно рассудить по всякому, но никто с ним даже не ругается, а не то что про извинения и отсидки речь
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 17:28
Цитата:
Везде видать, ОДИНАКОВЫЕ проблемы.
Наш, или ваш городской ( я то в селе живу) - тоже к этой категории, видать относится- к ПРОФНЕПРИГОДНЫМ - до сих пор город не почищен; да и областной недалеко от него ушёл - трасса тоже толком не почищена и КОЛЕЙНОСТЬ страшная, особенно между Рудным и Лисаковкой.
Запросто можно вылететь с трассы.
таноми52:
полной профнепригодности здешнего мэра
полной профнепригодности здешнего мэра
Везде видать, ОДИНАКОВЫЕ проблемы.
Наш, или ваш городской ( я то в селе живу) - тоже к этой категории, видать относится- к ПРОФНЕПРИГОДНЫМ - до сих пор город не почищен; да и областной недалеко от него ушёл - трасса тоже толком не почищена и КОЛЕЙНОСТЬ страшная, особенно между Рудным и Лисаковкой.
Запросто можно вылететь с трассы.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 17:29
Цитата:
Вроде не он сказал: - Скептик.
saba:
Алекс говорит :"Вот закончит Россия СВО, тогда все будут дружить с нами
Алекс говорит :"Вот закончит Россия СВО, тогда все будут дружить с нами
Вроде не он сказал: - Скептик.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 17:41
Цитата:
Невозможно же идти по берегу и не намочить ноги.
Национальный вопрос- это очень ТОНКИЙ и самый БОЛЕЗНЕННЫЙ вопрос из всех вопросов- не зря же один из УМНЕЙШИХ людей 20 века- В.И. Ленин написал:-"... то государство которое решит этот вопрос, будет самым счастливым государством в мире..." ( за точность не отвечаю, но примерно так- всё таки прошло 41 лет после окончания ВУЗ-а).
И все войны на Земле - исключительно из-за женщин и из-за нации( Россия- Украина; Арабы-Евреи; Немцы-Французы; Пакистан-Индия;Германия-СССР)
И язык - вернее, его роль- имеет прямое отношение к национальному вопросу.
И то что тут очень ЖАРКИЕ схватки - это нормальный процесс; тем более вы же сами их и создали напечатав статью этого автора. Вы же должны были это ПРЕДВИДЕТЬ.
Тимур Гафуров:
идет отклонение от темы статьи.
идет отклонение от темы статьи.
Невозможно же идти по берегу и не намочить ноги.
Национальный вопрос- это очень ТОНКИЙ и самый БОЛЕЗНЕННЫЙ вопрос из всех вопросов- не зря же один из УМНЕЙШИХ людей 20 века- В.И. Ленин написал:-"... то государство которое решит этот вопрос, будет самым счастливым государством в мире..." ( за точность не отвечаю, но примерно так- всё таки прошло 41 лет после окончания ВУЗ-а).
И все войны на Земле - исключительно из-за женщин и из-за нации( Россия- Украина; Арабы-Евреи; Немцы-Французы; Пакистан-Индия;Германия-СССР)
И язык - вернее, его роль- имеет прямое отношение к национальному вопросу.
И то что тут очень ЖАРКИЕ схватки - это нормальный процесс; тем более вы же сами их и создали напечатав статью этого автора. Вы же должны были это ПРЕДВИДЕТЬ.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 18:16
Цитата:
Ох простите , пожалуйста Алекс. Не люблю копаться в архивах,даже в недавних. Вот и попал впросак
ACROS:
Вроде не он сказал: - Скептик.
Вроде не он сказал: - Скептик.
Ох простите , пожалуйста Алекс. Не люблю копаться в архивах,даже в недавних. Вот и попал впросак
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