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≡ Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48440
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 17:25
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Вопросы, которые будут обсуждаться на ней, не раскрыты. Но отмечается, что на мероприятие, помимо представителей госорганов и членов общественного совета, пригласили активистов, выступавших по поводу смены часового пояса.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14710
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 17:25
#1
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я прям жажду увидеть как Ольга Ведлер и Азамат Каримов потрясая учебником за 6 класс по географии и научными исследованиями института Фесенко будут орать на министров и депутатов с аргументами что перевод страны на единый часовой пояс это преступление и эксперимент над народом!!!

если на встрече этого не случится то можно справедливо считать что наши активисты все это время были агентами власти которых запустили как титушек для того чтобы они пропагандировали выгодное для Астанинских чиновников лоббирование перевода страны на единый пояс для удобства управления)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5582
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 17:57
#2
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Цитата:
abaika95:
будут орать на министров и депутатов


Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ: - ведь вопрос, или ТО чего добивались Ведлер и К - уже решен и решен на самом верху, и без их участия.

Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.
Занятная вещь - стоит посмотреть, тем более почти все местные участники - сплошь русскоязычные и с его ПЛОХИМ владением русского языка- как будто его специально на смерть туда послали.
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V
* Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
12
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 18:14
#3
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Цитата:
abaika95:
я прям жажду увидеть как Ольга Ведлер и Азамат Каримов

Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-вы уже миллион символов потратили на эту тему. Вам покоя не дают Ведлер и Каримов, аж подгорает.Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35167
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 19:19
#4
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Цитата:
Vedler_sila:
Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.

Мне тоже так охота как раньше, два часа разницы с Москвой.
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