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≡ Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48439
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 24.01.24 - 16:23
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Двое из нарушителей - жители Костанайской области. 41 и 58-летний мужчины распивали спиртные напитки и нецензурно выражались в адрес других пассажиров в поезде сообщением Алматы - Костанай.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3243
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 16:23
#1
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Как правильно читается надпись на спине у копа - Патрулдик полися или Патрулдик полисиа?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3243
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 16:29
#2
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Цитата:

спал на месте в обнаженном виде.

совсем голый без ничего спал? или спал в трасах, потому что в вагоне было жарко натоплено?
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