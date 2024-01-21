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≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48437
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
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Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35158
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 14:18
#165
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Автор лжет, где у нас поддерживаемые Токаевым патрули?
И вообще, в Костанае они были?

Цитата:
Хотя президент Токаев и заявляет о поддержке русского языка, но это, по сути, остается только словами. Показатель этого - те же «языковые патрули».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35158
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 14:20
#166
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Цитата:
Да и состав правительства по национальному признаку ярко говорит о «равноправии».


А тут поподробнее.
Неужели со слов автора я увидел национальную нетерпимость к каким то нациям?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35158
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 14:24
#167
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Цитата:
Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Эт


И пусть автор извинится за приписанную казахам какой то персидскую поговорку!
Это же надо, так ненавидеть казахский народ!
Где полные доказательства, что это принадлежит именно казахскому народу, который и в голод и холод, всегда спасал и русский и чеченцев и украинцев?
Хоть кто то слышал, что казахи так говорили?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5576
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 14:25
#168
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Цитата:
maxsaf:
Надо нормальный гос. статус.


Не пойму: - вам зачем это ВСЁ ??

Ведь это НАШЕ внутреннее дело.

Или по привычке:"...свободу Анжеле Дэвис..."

ВЫ сейчас на работе или у вас отдых??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35158
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 14:26
#169
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И у нас говорят Орыс на русских, Урус это у вас там на Кавказе.
Требую извинений за несуществующие факты о казахах!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5576
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 14:34
#170
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
abaika95:
автор должен привести эти данные


Вы же не БЕСПЛАТНОЕ приложение к этому Воронину: - сам написал, пусть сам и отвечает.
А ваши, кажущие вам, "остроумные" реплики и безосновательные придирки к словесным терминам -приберегите для другого.

Пусть автор сам ОТВЕЧАЕТ- он наверное отслеживает комментарии к своей статье ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35158
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 14:41
#171
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Цитата:
ACROS:
Пусть автор сам ОТВЕЧАЕТ- он наверное отслеживает комментарии к своей статье ??

Да никто тут не отвечает за свои статьи думаю.
У него сейчас звездный час.
Обвинял ИПшников в том, что Казахстан беден, его никто не слушал.
Ну наконец решил добавить немного националистической нетерпимости к казахам, и о как пошло!
Фишка тов. Денисова.
Сперва монотонно говорить, писать, а потом бац!
Националистическая тема.
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