Отправлено: - 14:18

Хотя президент Токаев и заявляет о поддержке русского языка, но это, по сути, остается только словами. Показатель этого - те же «языковые патрули».

Автор лжет, где у нас поддерживаемые Токаевым патрули?И вообще, в Костанае они были?Цитата: