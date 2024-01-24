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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 09:43
#15796
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Тут российские власти на федеральных каналах уже готовят население к войне с нами, свой нищий и потому озлобленный народ..
Ждем русский мир?


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 09:55
#15797
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😡Жуткие кадры из Харькова, который утром атаковала Россия.По последним данным, погибли шесть человек. Спасатели достали из-под завалов тело 21-летней девушки. Всего Россия в ночь и утром 23 января выпустила по Украине 41 ракету, половину из них сбили. Жертвы, в том числе дети, есть также в Киеве, Павлограде и Днепропетровской области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 10:01
#15798
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Цитата:
Гога:
Открою большой секрет всем, думающим, что в России запрещён украинский язык: Кубанский казачий хор дважды в год даёт сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, 30% песен в концерте - на украинском языке! И никто, абсолютно НИКТО не против.

а сколько программ на федеральных каналах ведеться на украинском языке? заседания путин проводил хоть раз на украинском? фильмы на украинском крутят по первому каналу? лаааадно сделаю поблажку, хоть на краснодарском телевидении крутят фильмы на украинском языке? ведь кубанцы этнические украинцы)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 10:06
#15799
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 10:06
#15800
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 10:16
#15801
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Цитата:
111:
Тут российские власти на федеральных каналах уже готовят население к войне с нами, свой нищий и потому озлобленный народ.. Ждем русский мир?

меня всегда поражала упоротая тугоумность российских специалистов по средней азии

нет ладно я понимаю что актер или пропагандон там не обязаны во все тонкости вникать
но блин! ты же якобы эксперт!! и ты с профессорской бородой лепишь какуюто муть по первому каналу а население типа макса кивая гривой потом за тобой повторяют твой бред в коммментариях!)))
казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))
это как русские обижаются что кустанай переименовали в костанай и они тут же не понимают че это за название иностранное получилось?))
хочется как лавров с горяча проговорить "дбл блд" но не будем этого делать
сделаем поправку на то что совесткая и российская школа востоковедения занималась в основном арабами и китайцами, изучению народов кто жил по соседству российский эксперты не занимались
поэтому у них раз за разом бредовые выпады и глупые аналитические выводы
это благо для нас) пусть лепят чушь, чем больше они ее лепят тем больше народ в Казахстане разочаровывается в российском руководстве и тех кто на них работает
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4026
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 10:48
#15802
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Цитата:
111:

Я смотрел эту передачу. Это была передача на смерть Ленина. В общем он там и не один был,был ещё и член общественного совета при президенте РФ, который повторил тезис Жириновского, что Ленин национальным устройством СССР( разделением на национальные республики) заложил бомбу замедленного действия под эту самую СССР. Честно говоря давно уже особого внимания не обращаю на это. Там волнами это идёт,кто нибудь начнёт, другой подхватит, потом видимо окрик из АП и снова тишина, вспомните Соловьёва. Тоже что то говорил, потом даже своих гостей начал осаживать Но зудеть, у многих зудит. Это видно. Руки чешутся у студийных вояк быстрее закончить с Украиной и взяться за остальное паршивое стадо. Поэтом у периодически возникают идей разбомбить Банковую, сбросить самую мощную бомбу на центр силы в Киеве(т.е самый центр огромного города), но пока их особо не слушают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 11:04
#15803
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Цитата:
alex_60:
Да ладно, ты давно уже не выездной


Цитата:
alex_60:
Те клевета и провокации вами приветствуются. Ай да НГ.


это что? лицемерие или глупость?))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4860
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 11:59
#15804
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Цитата:
abaika95:
но блин! ты же якобы эксперт!! и ты с профессорской бородой лепишь какуюто муть по первому каналу а население типа макса кивая гривой потом за тобой повторяют твой бред в коммментариях!)))


Цитата:
abaika95:
сделаем поправку на то что совесткая и российская школа востоковедения занималась в основном арабами и китайцами, изучению народов кто жил по соседству российский эксперты не занимались поэтому у них раз за разом бредовые выпады и глупые аналитические выводы это благо для нас) пусть лепят чушь, чем больше они ее лепят тем больше народ в Казахстане разочаровывается в российском руководстве и тех кто на них работает


Смотрят десятки, сотни миллионов русскоговорящих граждан, им по телевизору в режиме 24/7 пропаганду ненависти, презрения к другим странам и народам вещают, якобы во всех бедах США, Европа, Ленин и.т.д. виноваты. Последний якобы и народы создал, и земли им раздал. При этом, времена Половцев и Золотой Орды вообще не упоминают. Нет бы внутренние проблемы решить, хотя бы, в части касающейся мигрантов. Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 12:18
#15805
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Цитата:
Kairat stayer:
Последний якобы и народы создал, и земли им раздал.

да ленин не просто политический шалопай а бог у них почти
взял и каааааак создал украинцев на ровном месте
язык им придумал и территорию дал на которой они никогда естественно не жили
а украинцев откуда привез? с чукотки наверно) так и со средней Азией
всю жизнь тут никто не жил вот прям никогда
а ленин берет и откуда не возьми казахов сюда с небес скидывает))
и территорию им нарезает по какой то своей логике) а потом "эксперты" с важной мордой вопрос задают кто такие казахи? так это киргизы! а киргизы кто такие? а тут мы уже не сильны, незнаем)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5576
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 12:42
#15806
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В ночь с 22 по 23 января на АЗС Алматы, водители авто заправились в количестве 1 080 000 литров бензина.

1 080 000 литров * 220 тенге = 237 600 000 тенге - получили доход владельцы АЗС.

Не хило, за одну ночь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 14:06
#15807
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Цитата:
saba:
что Ленин национальным устройством СССР( разделением на национальные республики) заложил бомбу замедленного действия под эту самую СССР

Ну не разделил бы он империю на республики
У него бы гражданская война до 50ых годов не прекращалась бы пока на окраинах все русское население не вырезали
Русские нацисты и шовинисты не хотят принимать факт что империя уже развалилась в феврале 17
Украинцы создали республику
Закавказье создало общий проект
В средней Азии создали две автономии Алаш орду и Туркестан
Ленин просто легализовал то что уже по факту было
Никто бы не поддержал Ленина решив он убрать нац границы и создав опять империю
А так СССР это аналог США был
По английски звучит так
Союз Государств Америки
А СССР если перевести на современный (совет это аналог парламента)
Союз парламентских социалистических государств
Так что бомбы никакой не было
Просто Сталин решил централизовать страну и русифицировать что вылилось в отторжение на местах
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