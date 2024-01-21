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Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48437
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:40
Цитата:
Цитата:
Это прямое утверждение
Где подтверждение этому?
abaika95:
Как расценить то, что теперь не все могут поступить в магистратуру и докторантуру
Как расценить то, что теперь не все могут поступить в магистратуру и докторантуру
Цитата:
abaika95:
Не знаешь казахского языка, туда не суйся.
Не знаешь казахского языка, туда не суйся.
Это прямое утверждение
Где подтверждение этому?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:42
Цитата:
Нет, не осмелились. Заднюю включили. Просто выкинули провокацию, посмотреть на реакцию. Реакция видимо была так себе, раз пошли на попятную, но скорее всего ненадолго.
abaika95:
Ввели данную меру?
Ввели данную меру?
Нет, не осмелились. Заднюю включили. Просто выкинули провокацию, посмотреть на реакцию. Реакция видимо была так себе, раз пошли на попятную, но скорее всего ненадолго.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:43
Цитата:
Главред пояснит.
abaika95:
Это прямое утверждение Где подтверждение этому?
Это прямое утверждение Где подтверждение этому?
Главред пояснит.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2036
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:43
Цитата:
Уточним у автора статьи
abaika95:
прошу редакцию дать обстоятельный ответ на высказывание колумниста газеты Воронина
прошу редакцию дать обстоятельный ответ на высказывание колумниста газеты Воронина
Уточним у автора статьи
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:43
Цитата:
Язык местного населения везде казахский
Русский язык используюется наравне только в документации и обслуживании
Аким рудного не знает гос язык? При сдаче на госслужбу все сдают экзамены если он купил его это выяснится при первой же встрече акима с населением что вызовет вопрос к агентству по госслужбе
Но пока к нему не шибко что-то идут
maxsaf:
Акима Рудного спроси ах, чуть не забыл, там же язык местного населения - русский.
Акима Рудного спроси ах, чуть не забыл, там же язык местного населения - русский.
Язык местного населения везде казахский
Русский язык используюется наравне только в документации и обслуживании
Аким рудного не знает гос язык? При сдаче на госслужбу все сдают экзамены если он купил его это выяснится при первой же встрече акима с населением что вызовет вопрос к агентству по госслужбе
Но пока к нему не шибко что-то идут
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:45
Цитата:
Не путай с гос языком.
abaika95:
Язык местного населения везде казахский
Язык местного населения везде казахский
Не путай с гос языком.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:46
Цитата:
Хорошо
А автор в утвердительной форме доказывает что это норма уже введена хотя везде она прописана как проект что у себя в статье он не указал
Кто в этом случае дезинформатор? Цитата:
Ну раз так то зачем вы тут одно место то тогда рвете в попытках отмазать автора?)) главреду я вопрос и задал изначально Цитата:
Хорошо,будем ждать ответа
maxsaf:
Нет, не осмелились. Заднюю включили. Просто выкинули провокацию,
Нет, не осмелились. Заднюю включили. Просто выкинули провокацию,
Хорошо
А автор в утвердительной форме доказывает что это норма уже введена хотя везде она прописана как проект что у себя в статье он не указал
Кто в этом случае дезинформатор? Цитата:
maxsaf:
Главред пояснит.
Главред пояснит.
Ну раз так то зачем вы тут одно место то тогда рвете в попытках отмазать автора?)) главреду я вопрос и задал изначально Цитата:
Тимур Гафуров:
Уточним у автора статьи
Уточним у автора статьи
Хорошо,будем ждать ответа
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:47
Цитата:
Вот поэтому я и говорю - это ваше "наравне" вообще ниочем. Надо нормальный гос. статус.
abaika95:
Русский язык используюется наравне только в документации и обслуживании
Русский язык используюется наравне только в документации и обслуживании
Вот поэтому я и говорю - это ваше "наравне" вообще ниочем. Надо нормальный гос. статус.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:48
Цитата:
У нас нет автономий и этнических анклавов
В Казахстане государственный язык казахский так как он основной язык местного населения
Если кто-то знает русский это его законное право но не обязанность
maxsaf:
Не путай с гос языком
Не путай с гос языком
У нас нет автономий и этнических анклавов
В Казахстане государственный язык казахский так как он основной язык местного населения
Если кто-то знает русский это его законное право но не обязанность
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:50
Цитата:
А кто первоначальный провокатор? Автору можно, как и тем "одобрямсам" тоже заднюю включить, если потребуется?
abaika95:
Кто в этом случае дезинформатор?
Кто в этом случае дезинформатор?
А кто первоначальный провокатор? Автору можно, как и тем "одобрямсам" тоже заднюю включить, если потребуется?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:50
Цитата:
При обслуживании в гос органах, и в местах торговли при обращении на русском гражданам обязаны дать ответ на языке обращения
Есть раздельные русские группы в садах,школах и университетах
На русском языке можно получить высшее, магистерское и докторское образование и класс
Всё
Никакие дополнительные условия русскому языку не нужны
maxsaf:
Вот поэтому я и говорю - это ваше "наравне" вообще ниочем. Надо нормальный гос. статус.
Вот поэтому я и говорю - это ваше "наравне" вообще ниочем. Надо нормальный гос. статус.
При обслуживании в гос органах, и в местах торговли при обращении на русском гражданам обязаны дать ответ на языке обращения
Есть раздельные русские группы в садах,школах и университетах
На русском языке можно получить высшее, магистерское и докторское образование и класс
Всё
Никакие дополнительные условия русскому языку не нужны
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:52
Цитата:
Был бы он основным - не потребовалось бы столько усилий по его продвижению.
abaika95:
В Казахстане государственный язык казахский так как он основной язык местного населения
В Казахстане государственный язык казахский так как он основной язык местного населения
Был бы он основным - не потребовалось бы столько усилий по его продвижению.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:52
Цитата:
Никто везде эта мера указана как проект
Проект это не утвержденный акт чего автор в материале не указал
Он получается умышленно вкинул дезу
Цитата:
Этого и ждём
И ещё извинения если автор как выяснится ввел в заблуждение читателей газеты
maxsaf:
А кто первоначальный провокатор?
А кто первоначальный провокатор?
Никто везде эта мера указана как проект
Проект это не утвержденный акт чего автор в материале не указал
Он получается умышленно вкинул дезу
Цитата:
maxsaf:
Автору можно, как и тем "одобрямсам" тоже заднюю включить,
Автору можно, как и тем "одобрямсам" тоже заднюю включить,
Этого и ждём
И ещё извинения если автор как выяснится ввел в заблуждение читателей газеты
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:55
Цитата:
А где его продвигают? Есть курсы при акиматах добровольные
Хочешь учи хочешь нет
Уроки казахского языка в школах
Всё
Все остальные меры это проверка оценки твоей грамотности и знания языка местного населения для работы с обществом
maxsaf:
Был бы он основным - не потребовалось бы столько усилий по его продвижению.
Был бы он основным - не потребовалось бы столько усилий по его продвижению.
А где его продвигают? Есть курсы при акиматах добровольные
Хочешь учи хочешь нет
Уроки казахского языка в школах
Всё
Все остальные меры это проверка оценки твоей грамотности и знания языка местного населения для работы с обществом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:57
Вот если бы как в Прибалтике или России тебе бы не дали гражданство без знания гос языка и истории страны и ты всю жизнь сидел тут без документов это как раз таки насильное продвижение гос языка
А так гражданство дают по факту рождения и если один из родителей является гражданином страны
Тоталитаризм? Ущемление русских? В твоей Канаде русских школ сколько,перечисли пожалуйста))
А так гражданство дают по факту рождения и если один из родителей является гражданином страны
Тоталитаризм? Ущемление русских? В твоей Канаде русских школ сколько,перечисли пожалуйста))
-
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