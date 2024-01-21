Отправлено: - 13:40

abaika95:

Как расценить то, что теперь не все могут поступить в магистратуру и докторантуру

abaika95:

Не знаешь казахского языка, туда не суйся.

Цитата:Цитата:Это прямое утверждениеГде подтверждение этому?