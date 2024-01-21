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≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48437
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
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Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:40
#150
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Цитата:
abaika95:
Как расценить то, что теперь не все могут поступить в магистратуру и докторантуру

Цитата:
abaika95:
Не знаешь казахского языка, туда не суйся.


Это прямое утверждение
Где подтверждение этому?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21533
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:42
#151
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Цитата:
abaika95:
Ввели данную меру?

Нет, не осмелились. Заднюю включили. Просто выкинули провокацию, посмотреть на реакцию. Реакция видимо была так себе, раз пошли на попятную, но скорее всего ненадолго.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21533
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:43
#152
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Цитата:
abaika95:
Это прямое утверждение Где подтверждение этому?

Главред пояснит.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2036
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:43
#153
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Цитата:
abaika95:
прошу редакцию дать обстоятельный ответ на высказывание колумниста газеты Воронина

Уточним у автора статьи
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:43
#154
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Цитата:
maxsaf:
Акима Рудного спроси ах, чуть не забыл, там же язык местного населения - русский.

Язык местного населения везде казахский
Русский язык используюется наравне только в документации и обслуживании
Аким рудного не знает гос язык? При сдаче на госслужбу все сдают экзамены если он купил его это выяснится при первой же встрече акима с населением что вызовет вопрос к агентству по госслужбе
Но пока к нему не шибко что-то идут
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21533
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:45
#155
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Цитата:
abaika95:
Язык местного населения везде казахский

Не путай с гос языком.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:46
#156
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Цитата:
maxsaf:
Нет, не осмелились. Заднюю включили. Просто выкинули провокацию,

Хорошо
А автор в утвердительной форме доказывает что это норма уже введена хотя везде она прописана как проект что у себя в статье он не указал
Кто в этом случае дезинформатор? Цитата:
maxsaf:
Главред пояснит.

Ну раз так то зачем вы тут одно место то тогда рвете в попытках отмазать автора?)) главреду я вопрос и задал изначально Цитата:
Тимур Гафуров:
Уточним у автора статьи

Хорошо,будем ждать ответа
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21533
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:47
#157
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Цитата:
abaika95:
Русский язык используюется наравне только в документации и обслуживании

Вот поэтому я и говорю - это ваше "наравне" вообще ниочем. Надо нормальный гос. статус.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:48
#158
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не путай с гос языком

У нас нет автономий и этнических анклавов
В Казахстане государственный язык казахский так как он основной язык местного населения
Если кто-то знает русский это его законное право но не обязанность
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21533
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:50
#159
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Цитата:
abaika95:
Кто в этом случае дезинформатор?

А кто первоначальный провокатор? Автору можно, как и тем "одобрямсам" тоже заднюю включить, если потребуется?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:50
#160
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Цитата:
maxsaf:
Вот поэтому я и говорю - это ваше "наравне" вообще ниочем. Надо нормальный гос. статус.

При обслуживании в гос органах, и в местах торговли при обращении на русском гражданам обязаны дать ответ на языке обращения
Есть раздельные русские группы в садах,школах и университетах
На русском языке можно получить высшее, магистерское и докторское образование и класс
Всё

Никакие дополнительные условия русскому языку не нужны
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21533
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:52
#161
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Цитата:
abaika95:
В Казахстане государственный язык казахский так как он основной язык местного населения

Был бы он основным - не потребовалось бы столько усилий по его продвижению.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:52
#162
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Цитата:
maxsaf:
А кто первоначальный провокатор?

Никто везде эта мера указана как проект
Проект это не утвержденный акт чего автор в материале не указал
Он получается умышленно вкинул дезу
Цитата:
maxsaf:
Автору можно, как и тем "одобрямсам" тоже заднюю включить,

Этого и ждём
И ещё извинения если автор как выяснится ввел в заблуждение читателей газеты
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:55
#163
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Цитата:
maxsaf:
Был бы он основным - не потребовалось бы столько усилий по его продвижению.

А где его продвигают? Есть курсы при акиматах добровольные
Хочешь учи хочешь нет
Уроки казахского языка в школах
Всё

Все остальные меры это проверка оценки твоей грамотности и знания языка местного населения для работы с обществом
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14705
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 13:57
#164
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Вот если бы как в Прибалтике или России тебе бы не дали гражданство без знания гос языка и истории страны и ты всю жизнь сидел тут без документов это как раз таки насильное продвижение гос языка

А так гражданство дают по факту рождения и если один из родителей является гражданином страны
Тоталитаризм? Ущемление русских? В твоей Канаде русских школ сколько,перечисли пожалуйста))
Профайл
Страница 11 из 12«1...9101112»
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