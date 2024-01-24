😡Жуткие кадры из Харькова, который утром атаковала Россия.По последним данным, погибли шесть человек. Спасатели достали из-под завалов тело 21-летней девушки. Всего Россия в ночь и утром 23 января выпустила по Украине 41 ракету, половину из них сбили. Жертвы, в том числе дети, есть также в Киеве, Павлограде и Днепропетровской области.
Гога: Открою большой секрет всем, думающим, что в России запрещён украинский язык: Кубанский казачий хор дважды в год даёт сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, 30% песен в концерте - на украинском языке! И никто, абсолютно НИКТО не против.
а сколько программ на федеральных каналах ведеться на украинском языке? заседания путин проводил хоть раз на украинском? фильмы на украинском крутят по первому каналу? лаааадно сделаю поблажку, хоть на краснодарском телевидении крутят фильмы на украинском языке? ведь кубанцы этнические украинцы)))
111: Тут российские власти на федеральных каналах уже готовят население к войне с нами, свой нищий и потому озлобленный народ.. Ждем русский мир?
меня всегда поражала упоротая тугоумность российских специалистов по средней азии
нет ладно я понимаю что актер или пропагандон там не обязаны во все тонкости вникать но блин! ты же якобы эксперт!! и ты с профессорской бородой лепишь какуюто муть по первому каналу а население типа макса кивая гривой потом за тобой повторяют твой бред в коммментариях!))) казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да))) это как русские обижаются что кустанай переименовали в костанай и они тут же не понимают че это за название иностранное получилось?)) хочется как лавров с горяча проговорить "дбл блд" но не будем этого делать сделаем поправку на то что совесткая и российская школа востоковедения занималась в основном арабами и китайцами, изучению народов кто жил по соседству российский эксперты не занимались поэтому у них раз за разом бредовые выпады и глупые аналитические выводы это благо для нас) пусть лепят чушь, чем больше они ее лепят тем больше народ в Казахстане разочаровывается в российском руководстве и тех кто на них работает
Я смотрел эту передачу. Это была передача на смерть Ленина. В общем он там и не один был,был ещё и член общественного совета при президенте РФ, который повторил тезис Жириновского, что Ленин национальным устройством СССР( разделением на национальные республики) заложил бомбу замедленного действия под эту самую СССР. Честно говоря давно уже особого внимания не обращаю на это. Там волнами это идёт,кто нибудь начнёт, другой подхватит, потом видимо окрик из АП и снова тишина, вспомните Соловьёва. Тоже что то говорил, потом даже своих гостей начал осаживать Но зудеть, у многих зудит. Это видно. Руки чешутся у студийных вояк быстрее закончить с Украиной и взяться за остальное паршивое стадо. Поэтом у периодически возникают идей разбомбить Банковую, сбросить самую мощную бомбу на центр силы в Киеве(т.е самый центр огромного города), но пока их особо не слушают.
abaika95: но блин! ты же якобы эксперт!! и ты с профессорской бородой лепишь какуюто муть по первому каналу а население типа макса кивая гривой потом за тобой повторяют твой бред в коммментариях!)))
Цитата:
abaika95: сделаем поправку на то что совесткая и российская школа востоковедения занималась в основном арабами и китайцами, изучению народов кто жил по соседству российский эксперты не занимались поэтому у них раз за разом бредовые выпады и глупые аналитические выводы это благо для нас) пусть лепят чушь, чем больше они ее лепят тем больше народ в Казахстане разочаровывается в российском руководстве и тех кто на них работает
Смотрят десятки, сотни миллионов русскоговорящих граждан, им по телевизору в режиме 24/7 пропаганду ненависти, презрения к другим странам и народам вещают, якобы во всех бедах США, Европа, Ленин и.т.д. виноваты. Последний якобы и народы создал, и земли им раздал. При этом, времена Половцев и Золотой Орды вообще не упоминают. Нет бы внутренние проблемы решить, хотя бы, в части касающейся мигрантов. Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.
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