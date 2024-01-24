Отправлено: - 10:16

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Тут российские власти на федеральных каналах уже готовят население к войне с нами, свой нищий и потому озлобленный народ.. Ждем русский мир?

Цитата:меня всегда поражала упоротая тугоумность российских специалистов по средней азиинет ладно я понимаю что актер или пропагандон там не обязаны во все тонкости вникатьно блин! ты же якобы эксперт!! и ты с профессорской бородой лепишь какуюто муть по первому каналу а население типа макса кивая гривой потом за тобой повторяют твой бред в коммментариях!)))казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))это как русские обижаются что кустанай переименовали в костанай и они тут же не понимают че это за название иностранное получилось?))хочется как лавров с горяча проговорить "дбл блд" но не будем этого делатьсделаем поправку на то что совесткая и российская школа востоковедения занималась в основном арабами и китайцами, изучению народов кто жил по соседству российский эксперты не занималисьпоэтому у них раз за разом бредовые выпады и глупые аналитические выводыэто благо для нас) пусть лепят чушь, чем больше они ее лепят тем больше народ в Казахстане разочаровывается в российском руководстве и тех кто на них работает