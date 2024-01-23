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Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48437
Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 10:55
В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Люди в спешке пытались покинуть дома. Некоторые выбегали в тапочках и без верхней одежды, кто-то одевался, уже стоя на снегу. На выездах из города образовались пробки, на АЗС - очереди. Жители пытались покинуть город, опасаясь новых толчков.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Re: Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 10:55
туман, гололед, закрытие трасс, дождь, снег, утро, вечер,хорошая погода дчс шлет смски как не в себя, скоро будут с рождеством или наурызом поздравлять, зато про землетрясение сообщение пришло после землетрясения)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6616
Re: Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 13:07
В южной столице живёт двоюродная сестра, очень сильно переживали за нее. Хоть и первый этаж,но трясло нехило, говорит-впервые видит такое за всю жизнь проживания в Алматы
Re: Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 14:34
Цитата:
О чём я и говорю всегда: - СМС о наводнении где то в районе Костанай-2 или о ночном прорыве дамбы в Аркалыке или где то в Карабалыке, придут КАК ОБЫЧНО поздно утром после затопления домов.
Цитата:
Говорят, одни только таксисты оказались, КАК ВСЕГДА, на высоте: - мгновенно подняли цены на свои услуги.
abaika95:
про землетрясение сообщение пришло после землетрясения)
про землетрясение сообщение пришло после землетрясения)
О чём я и говорю всегда: - СМС о наводнении где то в районе Костанай-2 или о ночном прорыве дамбы в Аркалыке или где то в Карабалыке, придут КАК ОБЫЧНО поздно утром после затопления домов.
Цитата:
сайлау курманов:
В южной столице
В южной столице
Говорят, одни только таксисты оказались, КАК ВСЕГДА, на высоте: - мгновенно подняли цены на свои услуги.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19751
Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 14:54
некоторые момент используют
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек
// недостаточный уровень финансирования и научного потенциала Института сейсмологии
при МЧС стал очевиден после землетрясения в Алматы.
Около 4-5 млрд тенге планируют вложить в Институт сейсмологии при МЧС ///
а потом кого то посадят.
как обычно.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек
// недостаточный уровень финансирования и научного потенциала Института сейсмологии
при МЧС стал очевиден после землетрясения в Алматы.
Около 4-5 млрд тенге планируют вложить в Институт сейсмологии при МЧС ///
а потом кого то посадят.
как обычно.
Re: Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 14:59
Цитата:
Ничем от таксистов не отличаются: - единственное- в костюме и при галстуке и ЦЕННИК покруче: - вместо тысячек - лямы и ярды.
alex_60:
некоторые момент используют
некоторые момент используют
Ничем от таксистов не отличаются: - единственное- в костюме и при галстуке и ЦЕННИК покруче: - вместо тысячек - лямы и ярды.
Re: Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 21:09
Цитата://почему не включили сирены во время землетрясения в городе.//
Смею предположить: - элементарно ПРОСРАЛИ момент землетрясения и теперь кивают и на Маньку и на Ваньку.
Смею предположить: - элементарно ПРОСРАЛИ момент землетрясения и теперь кивают и на Маньку и на Ваньку.
Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 24.01.24 - 11:54
Ситуация с этими толчками, показали самое ДНО нынешней государственной власти - непрофессионализм и полную беспомощность казахских властей и я подозреваю или даже УВЕРЕН: - ПОФИГИЗМ ( вертиться другое слово на букву - Х-, но Алекс, наверное снова будет недоволен, хотя тут это слово наиболее уместно).
Как это так: - не предупредиь население ЗАРАНЕЕ об надвигающей опасности.
Отмазки типа - НЕ ХОТЕЛИ заранее беспокоить и сеять панику и о том что сотовые операторы якобы не смогли отправить СМС-ки - полный БРЕД и детский лепет, скрывающий, как обычно, КОРРУПЦИОННУЮ составляющую, то есть элементарное ВОРОВСТВО.
В Алматы в 2023 году на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях потратили из гос.бюджета 1 100 000 000 тенге, которая в итоге НЕ СРАБОТАЛА и поставщик услуг подобного рода, компания- ТОО "TNS-INTEC" которая принадлежит, отгадайте с одного раза, - правильно: - семье Назарбаева и конкретно - внуку экс-президента Н.Алиеву ( это из той же оперы что и реально собираемый УТИЛЬСБОР и несуществующая виртуальная утильпереработка).
Я думаю Токаеву нужно СНЯТЬ всех: - начиная с премьера и кончая акимом Алматы и пригласить на работу мэра турецкого городка который не давал разрешения на строительство дешевых домов не отвечающих сейсмоустойчивым нормам, и не в части строительства , а по МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИМ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ критериям как РУКОВОДИТЕЛЯ.
И наверное нужно ИСКАТЬ по всему миру именно таких специалистов, раз у нас таких не обнаруживаются.
А, впереди весна после снежной зимы и Большая вода как всегда придёт НЕОЖИДАННО и ВНЕЗАПНО и как правило НОЧЬЮ - и впереди у нас ПОБЕДОНОСНЫЕ рапорты мчс-ников и акимов всех уровней о ПОЛНОЙ готовности к паводкам.
Как это так: - не предупредиь население ЗАРАНЕЕ об надвигающей опасности.
Отмазки типа - НЕ ХОТЕЛИ заранее беспокоить и сеять панику и о том что сотовые операторы якобы не смогли отправить СМС-ки - полный БРЕД и детский лепет, скрывающий, как обычно, КОРРУПЦИОННУЮ составляющую, то есть элементарное ВОРОВСТВО.
В Алматы в 2023 году на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях потратили из гос.бюджета 1 100 000 000 тенге, которая в итоге НЕ СРАБОТАЛА и поставщик услуг подобного рода, компания- ТОО "TNS-INTEC" которая принадлежит, отгадайте с одного раза, - правильно: - семье Назарбаева и конкретно - внуку экс-президента Н.Алиеву ( это из той же оперы что и реально собираемый УТИЛЬСБОР и несуществующая виртуальная утильпереработка).
Я думаю Токаеву нужно СНЯТЬ всех: - начиная с премьера и кончая акимом Алматы и пригласить на работу мэра турецкого городка который не давал разрешения на строительство дешевых домов не отвечающих сейсмоустойчивым нормам, и не в части строительства , а по МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИМ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ критериям как РУКОВОДИТЕЛЯ.
И наверное нужно ИСКАТЬ по всему миру именно таких специалистов, раз у нас таких не обнаруживаются.
А, впереди весна после снежной зимы и Большая вода как всегда придёт НЕОЖИДАННО и ВНЕЗАПНО и как правило НОЧЬЮ - и впереди у нас ПОБЕДОНОСНЫЕ рапорты мчс-ников и акимов всех уровней о ПОЛНОЙ готовности к паводкам.
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