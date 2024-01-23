Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение

Отправлено: - 11:54

Ситуация с этими толчками, показали самое ДНО нынешней государственной власти - непрофессионализм и полную беспомощность казахских властей и я подозреваю или даже УВЕРЕН: - ПОФИГИЗМ ( вертиться другое слово на букву - Х-, но Алекс, наверное снова будет недоволен, хотя тут это слово наиболее уместно).



Как это так: - не предупредиь население ЗАРАНЕЕ об надвигающей опасности.



Отмазки типа - НЕ ХОТЕЛИ заранее беспокоить и сеять панику и о том что сотовые операторы якобы не смогли отправить СМС-ки - полный БРЕД и детский лепет, скрывающий, как обычно, КОРРУПЦИОННУЮ составляющую, то есть элементарное ВОРОВСТВО.



В Алматы в 2023 году на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях потратили из гос.бюджета 1 100 000 000 тенге, которая в итоге НЕ СРАБОТАЛА и поставщик услуг подобного рода, компания- ТОО "TNS-INTEC" которая принадлежит, отгадайте с одного раза, - правильно: - семье Назарбаева и конкретно - внуку экс-президента Н.Алиеву ( это из той же оперы что и реально собираемый УТИЛЬСБОР и несуществующая виртуальная утильпереработка).



Я думаю Токаеву нужно СНЯТЬ всех: - начиная с премьера и кончая акимом Алматы и пригласить на работу мэра турецкого городка который не давал разрешения на строительство дешевых домов не отвечающих сейсмоустойчивым нормам, и не в части строительства , а по МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИМ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ критериям как РУКОВОДИТЕЛЯ.



И наверное нужно ИСКАТЬ по всему миру именно таких специалистов, раз у нас таких не обнаруживаются.



А, впереди весна после снежной зимы и Большая вода как всегда придёт НЕОЖИДАННО и ВНЕЗАПНО и как правило НОЧЬЮ - и впереди у нас ПОБЕДОНОСНЫЕ рапорты мчс-ников и акимов всех уровней о ПОЛНОЙ готовности к паводкам.