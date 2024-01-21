Отправлено: - 11:11

saba:

Самое смешное за права угнетённого русского языка в Казахстане больше всех ратуют граждане Канады, Германии и России. Ах дискриминация, какой ужас эти двуязычные казахи(почти двуличные) хотят, чтобы бедные русские в Казахстане стали такими же как они двуязычными! Это просто попрание элементарных прав человека! Позор!

Сегодня проснулся попозже обычного, как говориться в поговорке: Кто слишком рано встаёт, тот к обеду замучается!Цитата:Как-то ранее, пользователь с ником Хохол сказал, процитирую не самого себя, а Хохла: Да половина возмущающихся, живёт не здесь. Они сами осознанно в своё время поменяли названия своих улиц и названия городов, уехав в другие страны на ПМЖ. Спокойно теперь живут в чужих городах, под чужими названиями улиц. Сами массово свалили и вопят из-за бугра: "Караул беспредел!". Если ты уж продал свою Родину, поменяв на другую, так чё теперь переживать? Может хватит иллюзий насчёт того, кто будет представлять большинство в Костанае (это всё таки приезжие), и кто в будущем будет составлять основное население города? И логически, это большинство должно решать под какими названиями улиц им жить. Виноваты не те кто приехал, а те кто уехал.