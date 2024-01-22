Отправлено: - 21:59

Skeptic:

Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией, чем пресмыкаться перед США.

alex_60:

вступают в бой "железные доводы" типа -Адам был казахом. Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп. все это уже известно.

Цитата:россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавиделтак как таких "соседей" нафиг не упало уважатьни армия ни флот ни дипломаты ни спецслужбы ничего из себя не представляютрыпнулись на маленькую страну ничего не смогли сделать и второй год на их бомбежки украинских городов им в ответ рынки бомбятне империя а сплошные фасады а за фасадами голая ж..(А. Кюстин из поездок в Россию)Цитата:россия родина слоновсамолеты, пароходы, и паровозы придумали русские крепостные мужикипомнится так в ссср всем навязывали бредятину))