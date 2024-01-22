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Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48437
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5569
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 19:16
Цитата://Страна такого не простит никогда.//
Немножко, некорректно, я так думаю: - Смадияров мырза, представляет ГОСУДАРСТВО, но не страну.
Это два - разных понятии.
Государство - на данный момент- это Назарбаев с 162 человеками;
Страна- это остальные - 19 999 837 человек.
Немножко, некорректно, я так думаю: - Смадияров мырза, представляет ГОСУДАРСТВО, но не страну.
Это два - разных понятии.
Государство - на данный момент- это Назарбаев с 162 человеками;
Страна- это остальные - 19 999 837 человек.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1109
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 21:38
Цитата:
Я понимаю, что на глупость трудно отвечать, но попробую...
Вы путаете божий дар с яичницей.
То, что вы тут в пример приводите - официальные межгосударственные отношения. Бизнес.
А я говорю именно о мышиной возне и о тех, кто этой антигосударственной, провокационной, по сути, деятельностью, занимается. Подставляя и президента, и страну в целом.
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
ACROS:
Я понимаю, что на глупость трудно отвечать, но попробую...
Вы путаете божий дар с яичницей.
То, что вы тут в пример приводите - официальные межгосударственные отношения. Бизнес.
А я говорю именно о мышиной возне и о тех, кто этой антигосударственной, провокационной, по сути, деятельностью, занимается. Подставляя и президента, и страну в целом.
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 21:59
Цитата:
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
так как таких "соседей" нафиг не упало уважать
ни армия ни флот ни дипломаты ни спецслужбы ничего из себя не представляют
рыпнулись на маленькую страну ничего не смогли сделать и второй год на их бомбежки украинских городов им в ответ рынки бомбят
не империя а сплошные фасады а за фасадами голая ж..
(А. Кюстин из поездок в Россию)
Цитата:
россия родина слонов
самолеты, пароходы, и паровозы придумали русские крепостные мужики
помнится так в ссср всем навязывали бредятину))
Skeptic:
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией, чем пресмыкаться перед США.
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией, чем пресмыкаться перед США.
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
так как таких "соседей" нафиг не упало уважать
ни армия ни флот ни дипломаты ни спецслужбы ничего из себя не представляют
рыпнулись на маленькую страну ничего не смогли сделать и второй год на их бомбежки украинских городов им в ответ рынки бомбят
не империя а сплошные фасады а за фасадами голая ж..
(А. Кюстин из поездок в Россию)
Цитата:
alex_60:
вступают в бой "железные доводы" типа -Адам был казахом. Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп. все это уже известно.
вступают в бой "железные доводы" типа -Адам был казахом. Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп. все это уже известно.
россия родина слонов
самолеты, пароходы, и паровозы придумали русские крепостные мужики
помнится так в ссср всем навязывали бредятину))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 22:02
Цитата:
влажные мечты квасных патриотов не заканчивают смешить
-вооот закончим войну и нас все зауважают сынок!
-а если не закончим батя?
-ну тогда сынок лучше из Казахстана не выезжать пока, а то под мобилизацию попадем
Skeptic:
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
влажные мечты квасных патриотов не заканчивают смешить
-вооот закончим войну и нас все зауважают сынок!
-а если не закончим батя?
-ну тогда сынок лучше из Казахстана не выезжать пока, а то под мобилизацию попадем
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1198
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 22:26
Комментарий удален модератором.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 811
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 22:44
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде,
....лучше разрешить Тине вьзд а запретить выезд вот так.
....лучше разрешить Тине вьзд а запретить выезд вот так.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 811
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 22:48
Цитата:
..... и челуются в засос с ней все в особенности Афганистан да весь ближний восток.
abaika95:
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
..... и челуются в засос с ней все в особенности Афганистан да весь ближний восток.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 23:42
Цитата:
нет они обиженные что в казахстане (о боже) не используют русскую транскрипцию написания казахского термина или названия
почему жамбыл а не джамбул? почему шымкент а не чимкент? доколе российская федерация в казахских документах будет называться ресей? это же издевательство!
ACROS:
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
нет они обиженные что в казахстане (о боже) не используют русскую транскрипцию написания казахского термина или названия
почему жамбыл а не джамбул? почему шымкент а не чимкент? доколе российская федерация в казахских документах будет называться ресей? это же издевательство!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9447
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 23.01.24 - 00:35
----Китай ---China .Пекин -Běijīng,
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19751
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 23.01.24 - 03:45
Цитата:
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР
Ты помнить ничего не можешь.
Только соврать можешь.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2024 - 03:46]
abaika95:
помнится так в ссср
помнится так в ссср
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР
Ты помнить ничего не можешь.
Только соврать можешь.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2024 - 03:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 23.01.24 - 10:11
Цитата:
а да
логика россиян
если не жил в сталинском ссср то нельзя про него рассуждать
информации же не осталось
всех расстреляли)
alex_60:
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР Ты помнить ничего не можешь. Только соврать можешь.
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР Ты помнить ничего не можешь. Только соврать можешь.
а да
логика россиян
если не жил в сталинском ссср то нельзя про него рассуждать
информации же не осталось
всех расстреляли)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5569
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 23.01.24 - 15:44
Цитата:
Ну да конечно, куда нам, тракторам - со свиным рылом, да в калашний ряд.
Цитата:
С каких это пор ХОРОШИЕ межгосударственные отношения и взаимовыгодный бизнес ПЕРЕСТАЛИ быть синонимом - ДРУЖИТЬ??
Цитата:
Фамилии, должности этих: - КТО ? И их КОНКРЕТНЫЕ действия и слова подставляющие президента и, очевидно вы хотели сказать - ГОСУДАРСТВО;
СТРАНА - это простые люди, жители страны которые исторически, невзирая на заявление тех или иных политиков разного толка, ДРУЖАТ с русским и не только с ними , но и со многими другими некогда братскими республиками и по сей день и будут дружить ещё много-много лет. Такова природа СОСЕДЕЙ.
Цитата:
Можно полюбопытствовать: - когда же, наконец, Россия, вернее, давайте называть вещи СВОИМИ именами: - не народ русский, не военные люди, а именно чекист Путин с гражданским спасателем Шойгу соизволят закончить развязанную ими войнушку и достигнут ли они при этом своих якобы заявленных целей: - ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ и ДЕНАЦИЗМАЦИИ украинского народа???
Цитата:
Фамилии, имена, явки, пароли, банковские счета и прочую ИХ пропагандисткую хрень ( надеюсь Алекс не будет ругаться) - казахский народ ДОЛЖЕН знать своих "героев" и "ДЕЯТЕЛЕЙ"
Skeptic:
божий дар с яичницей.
божий дар с яичницей.
Ну да конечно, куда нам, тракторам - со свиным рылом, да в калашний ряд.
Цитата:
Skeptic:
официальные межгосударственные отношения. Бизнес.
официальные межгосударственные отношения. Бизнес.
С каких это пор ХОРОШИЕ межгосударственные отношения и взаимовыгодный бизнес ПЕРЕСТАЛИ быть синонимом - ДРУЖИТЬ??
Цитата:
Skeptic:
кто этой антигосударственной, провокационной, по сути, деятельностью, занимается. Подставляя и президента, и страну в целом.
кто этой антигосударственной, провокационной, по сути, деятельностью, занимается. Подставляя и президента, и страну в целом.
Фамилии, должности этих: - КТО ? И их КОНКРЕТНЫЕ действия и слова подставляющие президента и, очевидно вы хотели сказать - ГОСУДАРСТВО;
СТРАНА - это простые люди, жители страны которые исторически, невзирая на заявление тех или иных политиков разного толка, ДРУЖАТ с русским и не только с ними , но и со многими другими некогда братскими республиками и по сей день и будут дружить ещё много-много лет. Такова природа СОСЕДЕЙ.
Цитата:
Skeptic:
Когда Россия закончит СВО
Когда Россия закончит СВО
Можно полюбопытствовать: - когда же, наконец, Россия, вернее, давайте называть вещи СВОИМИ именами: - не народ русский, не военные люди, а именно чекист Путин с гражданским спасателем Шойгу соизволят закончить развязанную ими войнушку и достигнут ли они при этом своих якобы заявленных целей: - ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ и ДЕНАЦИЗМАЦИИ украинского народа???
Цитата:
Skeptic:
эти "деятели" частично сами поймут
эти "деятели" частично сами поймут
Фамилии, имена, явки, пароли, банковские счета и прочую ИХ пропагандисткую хрень ( надеюсь Алекс не будет ругаться) - казахский народ ДОЛЖЕН знать своих "героев" и "ДЕЯТЕЛЕЙ"
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4026
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 24.01.24 - 09:52
Там вторая серия вышла от Канделаки, почитайте. Она даже пригласила Смадиярова в гости. Указала, как много в России всего казахского, даже памятник Абаю стоит в Москве,правда слабовато знает, в Омске стоит памятник ещё и Чокану Валиханову. Вот перечилить бы ей названия улиц только в нашем городе. Начиная с Пушкина,потом Лермонтов,Толстой,Чехов, Белинский, Тургенев и т.д. Гоголя не берём, чтобы не разжигать межнациональную рознь. Честно говоря не в каждом российском городе есть улица Чернышевского и Жуковского.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4860
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 24.01.24 - 11:30
Цитата:
Возможно поняла, что ерунду сморозила и названия станции Уральск и Узень (Орал и Өзен) имеют тюркские корни. Зачем всех казахов обзывать манкуртами?
saba:
Там вторая серия вышла от Канделаки, почитайте. Она даже пригласила Смадиярова в гости. Указала, как много в России всего казахского, даже памятник Абаю стоит в Москве,правда слабовато знает, в Омске стоит памятник ещё и Чокану Валиханову. Вот перечилить бы ей названия улиц только в нашем городе. Начиная с Пушкина,потом Лермонтов,Толстой,Чехов, Белинский, Тургенев и т.д. Гоголя не берём, чтобы не разжигать межнациональную рознь. Честно говоря не в каждом российском городе есть улица Чернышевского и Жуковского.
Там вторая серия вышла от Канделаки, почитайте. Она даже пригласила Смадиярова в гости. Указала, как много в России всего казахского, даже памятник Абаю стоит в Москве,правда слабовато знает, в Омске стоит памятник ещё и Чокану Валиханову. Вот перечилить бы ей названия улиц только в нашем городе. Начиная с Пушкина,потом Лермонтов,Толстой,Чехов, Белинский, Тургенев и т.д. Гоголя не берём, чтобы не разжигать межнациональную рознь. Честно говоря не в каждом российском городе есть улица Чернышевского и Жуковского.
Возможно поняла, что ерунду сморозила и названия станции Уральск и Узень (Орал и Өзен) имеют тюркские корни. Зачем всех казахов обзывать манкуртами?
-
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