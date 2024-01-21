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≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48437
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
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Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21517
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 02:34
#120
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Цитата:
Эл-починно:
"равноправные" подчеркивает обладание равными правами, а "наравне" указывает на сходство, равенство в каком-то аспекте

Да какая разница, если в этом конкретном случае закон все равно не работает, ни с тем ни с другим словом без знания казахского в магистратуру не поступишь, а без знания русского - поступишь...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
424
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 06:59
#121
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здесь нет ни слова о магистратуре и докторантуре.
таким образом автор статьи с(овр)ел, а пользователь maxsaf в очередной раз тычет в статью содержащую ложную информацию.

[Исправлено: Rexyn, 24.01.2024 - 11:08]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21517
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 07:50
#122
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Цитата:
Карачун:

За достоверность информации в статье несёт ответственность ее автор и редакция. Если автор допустил такую оплошность - а это довольно серьезная и опасная оплошность, учитывая тему и резонанс - редакция принесет извинения. После этого будем обсуждать исправленную версию статьи, если такая необходимость возникнет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35153
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 08:42
#123
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Хех..
Молодец автор!
Во всех бедах обвинил казахский язык!
Оказывается во всх бедных странах, включая и Россию, виноваты официальные языки!
В Казахстане казахский, в той же нищей России русский выходит?
В Германии или США или в Британии отсутствие русского официального значит, наоборот ведет к богатству?
Тогда может нам , если тов. Воронин обвиняет язык, надо говорить по немецки или аглицки?
Ведь эти языки сразу принесут процветание?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
901
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 09:09
#124
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Ну к этому все и идёт. Те же деятели в России постоянно сигнализируют об этом, потом на них запреты ставят. Просто со стороны виднее всегда.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4026
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 09:15
#125
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Цитата:
Гога:
Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.-----Вы разницы не понимаете ???

Казахстан является суверенным государством, Татарстан является республикой в составе РФ, разницу понимаете? Если бы в РФ государственными были бы татарский, украинский и т.д по мере убывания в процентном отношении. тогда можно было бы нам глаза колоть.
Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4026
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 09:20
#126
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Самое смешное за права угнетённого русского языка в Казахстане больше всех ратуют граждане Канады, Германии и России.
Ах дискриминация, какой ужас эти двуязычные казахи(почти двуличные) хотят, чтобы бедные русские в Казахстане стали такими же как они двуязычными! Это просто попрание элементарных прав человека! Позор!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4026
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 09:36
#127
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Ещё один смешной момент. Представляете кнбэшник, который поймал двух террористов-казахов, приверженцев какой нибудь воинствующей исламистской секты,они между собой по казахски, а он им, как наша кассир"6Ну ка перестаньте своё гыр-гыр-гыр, говорите, чтобы всем было понятно"
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4860
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 10:58
#128
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Приветствую читателей и форумных грамотеев, всем желаю здоровья, мира, добра, терпимости, толерантности и удачного дня!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4860
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 11:11
#129
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Сегодня проснулся попозже обычного, как говориться в поговорке: Кто слишком рано встаёт, тот к обеду замучается!

Цитата:
saba:
Самое смешное за права угнетённого русского языка в Казахстане больше всех ратуют граждане Канады, Германии и России. Ах дискриминация, какой ужас эти двуязычные казахи(почти двуличные) хотят, чтобы бедные русские в Казахстане стали такими же как они двуязычными! Это просто попрание элементарных прав человека! Позор!


Как-то ранее, пользователь с ником Хохол сказал, процитирую не самого себя, а Хохла: Да половина возмущающихся, живёт не здесь. Они сами осознанно в своё время поменяли названия своих улиц и названия городов, уехав в другие страны на ПМЖ. Спокойно теперь живут в чужих городах, под чужими названиями улиц. Сами массово свалили и вопят из-за бугра: "Караул беспредел!". Если ты уж продал свою Родину, поменяв на другую, так чё теперь переживать? Может хватит иллюзий насчёт того, кто будет представлять большинство в Костанае (это всё таки приезжие), и кто в будущем будет составлять основное население города? И логически, это большинство должно решать под какими названиями улиц им жить. Виноваты не те кто приехал, а те кто уехал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14690
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 11:32
#130
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Как расценить то, что теперь не все могут поступить в магистратуру и докторантуру, получить международную стипендию «Болашак», учиться в Академии КНБ и т. д.? Не знаешь казахского языка, туда не суйся.

Обязателен КАЗТЕСТ для следующего контингента: - претенденты в кадровый резерв административной государственной службы корпуса А; - претенденты международной стипендии «Болашак»; - преподаватели АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»; - претенденты Академии КНБ Республики Казахстан; - претенденты президентский молодежный кадровый резерв. Подробнее


Главный вопрос у поступающих на магистратуру: какие предметы сдавать? Тем, кто выбрал тестирование на русском или казахском, нужно сдать 3 экзамена:Тест по иностранному языку – английскому, французскому или немецкому. Тест на определение готовности к обучению. ;Тест по профилю группы образовательных программ.



прошу редакцию дать обстоятельный ответ на высказывание колумниста газеты Воронина на страницах НГ на то что в Казахстане не возможно поступить на магистратуру без знания казахского языка? можно комментарий автора откуда он черпал информацию об этом, ссылки, источники. Иначе пока все это выглядит как политическая провокация с использованием ресурса официального СМИ по введению в заблуждения читателей газеты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14690
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 11:44
#131
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Цитата:
Карачун:
таким образом автор статьи с(овр)ел

я сначала не придал этому такого значения
но учитывая что статья уже вошла в 1 строчку по рейтингу обсуждения с начала года
то действительно необходимо разбирательство с автором и редактором кто пропустил данный материал

пока я так и не нашел ни одного документального подтверждения тому что в Казахстане в магистратуру или докторантуру необходимо обязательное знание гос языка. Учитывая последние публичные скандалы, данный материал может вызывать дополнительный резонанс который может негативно повлиять на СМИ "НГ"
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