Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка. Читать новость
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Хех.. Молодец автор! Во всех бедах обвинил казахский язык! Оказывается во всх бедных странах, включая и Россию, виноваты официальные языки! В Казахстане казахский, в той же нищей России русский выходит? В Германии или США или в Британии отсутствие русского официального значит, наоборот ведет к богатству? Тогда может нам , если тов. Воронин обвиняет язык, надо говорить по немецки или аглицки? Ведь эти языки сразу принесут процветание?
Гога: Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.-----Вы разницы не понимаете ???
Казахстан является суверенным государством, Татарстан является республикой в составе РФ, разницу понимаете? Если бы в РФ государственными были бы татарский, украинский и т.д по мере убывания в процентном отношении. тогда можно было бы нам глаза колоть. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
Самое смешное за права угнетённого русского языка в Казахстане больше всех ратуют граждане Канады, Германии и России. Ах дискриминация, какой ужас эти двуязычные казахи(почти двуличные) хотят, чтобы бедные русские в Казахстане стали такими же как они двуязычными! Это просто попрание элементарных прав человека! Позор!
Ещё один смешной момент. Представляете кнбэшник, который поймал двух террористов-казахов, приверженцев какой нибудь воинствующей исламистской секты,они между собой по казахски, а он им, как наша кассир"6Ну ка перестаньте своё гыр-гыр-гыр, говорите, чтобы всем было понятно"
Сегодня проснулся попозже обычного, как говориться в поговорке: Кто слишком рано встаёт, тот к обеду замучается!
Цитата:
saba: Самое смешное за права угнетённого русского языка в Казахстане больше всех ратуют граждане Канады, Германии и России. Ах дискриминация, какой ужас эти двуязычные казахи(почти двуличные) хотят, чтобы бедные русские в Казахстане стали такими же как они двуязычными! Это просто попрание элементарных прав человека! Позор!
Как-то ранее, пользователь с ником Хохол сказал, процитирую не самого себя, а Хохла: Да половина возмущающихся, живёт не здесь. Они сами осознанно в своё время поменяли названия своих улиц и названия городов, уехав в другие страны на ПМЖ. Спокойно теперь живут в чужих городах, под чужими названиями улиц. Сами массово свалили и вопят из-за бугра: "Караул беспредел!". Если ты уж продал свою Родину, поменяв на другую, так чё теперь переживать? Может хватит иллюзий насчёт того, кто будет представлять большинство в Костанае (это всё таки приезжие), и кто в будущем будет составлять основное население города? И логически, это большинство должно решать под какими названиями улиц им жить. Виноваты не те кто приехал, а те кто уехал.
Как расценить то, что теперь не все могут поступить в магистратуру и докторантуру, получить международную стипендию «Болашак», учиться в Академии КНБ и т. д.? Не знаешь казахского языка, туда не суйся.
Обязателен КАЗТЕСТ для следующего контингента: - претенденты в кадровый резерв административной государственной службы корпуса А; - претенденты международной стипендии «Болашак»; - преподаватели АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»; - претенденты Академии КНБ Республики Казахстан; - претенденты президентский молодежный кадровый резерв. Подробнее
Главный вопрос у поступающих на магистратуру: какие предметы сдавать? Тем, кто выбрал тестирование на русском или казахском, нужно сдать 3 экзамена:Тест по иностранному языку – английскому, французскому или немецкому. Тест на определение готовности к обучению. ;Тест по профилю группы образовательных программ.
прошу редакцию дать обстоятельный ответ на высказывание колумниста газеты Воронина на страницах НГ на то что в Казахстане не возможно поступить на магистратуру без знания казахского языка? можно комментарий автора откуда он черпал информацию об этом, ссылки, источники. Иначе пока все это выглядит как политическая провокация с использованием ресурса официального СМИ по введению в заблуждения читателей газеты.
я сначала не придал этому такого значения но учитывая что статья уже вошла в 1 строчку по рейтингу обсуждения с начала года то действительно необходимо разбирательство с автором и редактором кто пропустил данный материал
пока я так и не нашел ни одного документального подтверждения тому что в Казахстане в магистратуру или докторантуру необходимо обязательное знание гос языка. Учитывая последние публичные скандалы, данный материал может вызывать дополнительный резонанс который может негативно повлиять на СМИ "НГ"
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