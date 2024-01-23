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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.01.24 - 23:05
#6331
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Цитата:
Тимур Гафуров:
е комментарии после 22.00 будут ждать до утра.

---Хоть можно спокойно поговорить , без ----о , тут ----промолчу
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.01.24 - 23:06
#6332
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----Будьте проще ----и люди потянутся к вам :lol: :lol: :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19751
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 08:19
#6333
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я не могу судить,


Если вы не помните, то я вам напомню,
что ранее подобную клевету (один в один), и именно от этого лица, вы удаляли. Причём не раз.
А тут вам неудобно пойти на попятную, после восстановления поста, тем самым вы пошли на поводу у клеветника

[Исправлено: alex_60, 24.01.2024 - 08:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35153
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 08:44
#6334
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Что то у меня на главной и в статье Воронина, на последней страничке комментариев не исчезает вертикальная полоса
Вот так вот, обычно когда кривые ссылки идут, это происходит



А, на главной уже все нормально

[Исправлено: 111, 24.01.2024 - 08:48]
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2034
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 09:25
#6335
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Цитата:
alex_60:
Если вы не помните, то я вам напомню, что ранее подобную клевету (один в один), и именно от этого лица, вы удаляли. Причём не раз.

Тогда я тоже напомню. Тогда поводом для удаления было ваше конкретное сообщение с указанием причины. Присланное мне в л/с.
А сейчас вы просто нажали на "!". Я не обязан догадываться, на какое именно нарушение вы указываете. Поэтому и смотрел только на нарушение правил сайта. И помнить причину вашего недовольства тоже не обязан.
И тем более не обязаны об этом помнить модераторы.
Если вас это так задевает, выясняйте отношения в суде. Не вмешивайте в это администрацию сайта.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14690
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 10:03
#6336
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Первый комментарий удален неправомерно. Восстановил.

ну вот
рад что модератор получил строгий выговор)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14690
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 10:59
#6337
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это уже даже смешно становится)
можно узнать по какой причине удалены комментарии под номерами #15799 и 15800? какой пункт соглашения они нарушают?)
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2034
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 10:59
#6338
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Цитата:
abaika95:
рад что модератор получил строгий выговор)

Здесь никто не получил. Я удалил, я и восстановил. Признал свою ошибку.
Но с утверждениями о гражданстве пользователей все же советую быть осторожнее. Кроме клеветы, есть и другие статьи в нашем КоАП.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14690
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 11:01
#6339
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Кроме клеветы, есть и другие статьи в нашем КоАП.

пока не будет объективной политики модерации я оставлю за собой право отвечать клеветой на клевету раз провокации тут не чистят
комментарий возмущённого лица про то что я якобы не выездной не удалили же? а что Коап на это не распространяется?))
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
644
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 11:10
#6340
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Цитата:
111:
Что то у меня на главной и в статье Воронина, на последней страничке комментариев не исчезает вертикальная полоса Вот так вот, обычно когда кривые ссылки идут, это происходит

Там была длинная ссылка, вероятно в ней дело. Отредактировали комментарий, сейчас у нас с телефона страница нормально отображается. Проверьте у себя минут через 5 (когда кэш обновится)
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