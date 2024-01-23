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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.01.24 - 23:05
Цитата:
---Хоть можно спокойно поговорить , без ----о , тут ----промолчу
Тимур Гафуров:
е комментарии после 22.00 будут ждать до утра.
е комментарии после 22.00 будут ждать до утра.
---Хоть можно спокойно поговорить , без ----о , тут ----промолчу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.01.24 - 23:06
----Будьте проще ----и люди потянутся к вам
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19751
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 08:19
Цитата:
Если вы не помните, то я вам напомню,
что ранее подобную клевету (один в один), и именно от этого лица, вы удаляли. Причём не раз.
А тут вам неудобно пойти на попятную, после восстановления поста, тем самым вы пошли на поводу у клеветника
[Исправлено: alex_60, 24.01.2024 - 08:21]
Тимур Гафуров:
Я не могу судить,
Я не могу судить,
Если вы не помните, то я вам напомню,
что ранее подобную клевету (один в один), и именно от этого лица, вы удаляли. Причём не раз.
А тут вам неудобно пойти на попятную, после восстановления поста, тем самым вы пошли на поводу у клеветника
[Исправлено: alex_60, 24.01.2024 - 08:21]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35153
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 08:44
Что то у меня на главной и в статье Воронина, на последней страничке комментариев не исчезает вертикальная полоса
Вот так вот, обычно когда кривые ссылки идут, это происходит
А, на главной уже все нормально
[Исправлено: 111, 24.01.2024 - 08:48]
Вот так вот, обычно когда кривые ссылки идут, это происходит
А, на главной уже все нормально
[Исправлено: 111, 24.01.2024 - 08:48]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2034
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 09:25
Цитата:
Тогда я тоже напомню. Тогда поводом для удаления было ваше конкретное сообщение с указанием причины. Присланное мне в л/с.
А сейчас вы просто нажали на "!". Я не обязан догадываться, на какое именно нарушение вы указываете. Поэтому и смотрел только на нарушение правил сайта. И помнить причину вашего недовольства тоже не обязан.
И тем более не обязаны об этом помнить модераторы.
Если вас это так задевает, выясняйте отношения в суде. Не вмешивайте в это администрацию сайта.
alex_60:
Если вы не помните, то я вам напомню, что ранее подобную клевету (один в один), и именно от этого лица, вы удаляли. Причём не раз.
Если вы не помните, то я вам напомню, что ранее подобную клевету (один в один), и именно от этого лица, вы удаляли. Причём не раз.
Тогда я тоже напомню. Тогда поводом для удаления было ваше конкретное сообщение с указанием причины. Присланное мне в л/с.
А сейчас вы просто нажали на "!". Я не обязан догадываться, на какое именно нарушение вы указываете. Поэтому и смотрел только на нарушение правил сайта. И помнить причину вашего недовольства тоже не обязан.
И тем более не обязаны об этом помнить модераторы.
Если вас это так задевает, выясняйте отношения в суде. Не вмешивайте в это администрацию сайта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 10:03
Цитата:
ну вот
рад что модератор получил строгий выговор)
Тимур Гафуров:
Первый комментарий удален неправомерно. Восстановил.
Первый комментарий удален неправомерно. Восстановил.
ну вот
рад что модератор получил строгий выговор)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 10:59
это уже даже смешно становится)
можно узнать по какой причине удалены комментарии под номерами #15799 и 15800? какой пункт соглашения они нарушают?)
можно узнать по какой причине удалены комментарии под номерами #15799 и 15800? какой пункт соглашения они нарушают?)
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2034
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 10:59
Цитата:
Здесь никто не получил. Я удалил, я и восстановил. Признал свою ошибку.
Но с утверждениями о гражданстве пользователей все же советую быть осторожнее. Кроме клеветы, есть и другие статьи в нашем КоАП.
abaika95:
рад что модератор получил строгий выговор)
рад что модератор получил строгий выговор)
Здесь никто не получил. Я удалил, я и восстановил. Признал свою ошибку.
Но с утверждениями о гражданстве пользователей все же советую быть осторожнее. Кроме клеветы, есть и другие статьи в нашем КоАП.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14690
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 11:01
Цитата:
пока не будет объективной политики модерации я оставлю за собой право отвечать клеветой на клевету раз провокации тут не чистят
комментарий возмущённого лица про то что я якобы не выездной не удалили же? а что Коап на это не распространяется?))
Тимур Гафуров:
Кроме клеветы, есть и другие статьи в нашем КоАП.
Кроме клеветы, есть и другие статьи в нашем КоАП.
пока не будет объективной политики модерации я оставлю за собой право отвечать клеветой на клевету раз провокации тут не чистят
комментарий возмущённого лица про то что я якобы не выездной не удалили же? а что Коап на это не распространяется?))
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 644
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.01.24 - 11:10
Цитата:
Там была длинная ссылка, вероятно в ней дело. Отредактировали комментарий, сейчас у нас с телефона страница нормально отображается. Проверьте у себя минут через 5 (когда кэш обновится)
111:
Что то у меня на главной и в статье Воронина, на последней страничке комментариев не исчезает вертикальная полоса Вот так вот, обычно когда кривые ссылки идут, это происходит
Что то у меня на главной и в статье Воронина, на последней страничке комментариев не исчезает вертикальная полоса Вот так вот, обычно когда кривые ссылки идут, это происходит
Там была длинная ссылка, вероятно в ней дело. Отредактировали комментарий, сейчас у нас с телефона страница нормально отображается. Проверьте у себя минут через 5 (когда кэш обновится)
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