Отправлено: - 09:25

alex_60:

Если вы не помните, то я вам напомню, что ранее подобную клевету (один в один), и именно от этого лица, вы удаляли. Причём не раз.

Цитата:Тогда я тоже напомню. Тогда поводом для удаления было ваше конкретное сообщение с указанием причины. Присланное мне в л/с.А сейчас вы просто нажали на "!". Я не обязан догадываться, на какое именно нарушение вы указываете. Поэтому и смотрел только на нарушение правил сайта. И помнить причину вашего недовольства тоже не обязан.И тем более не обязаны об этом помнить модераторы.Если вас это так задевает, выясняйте отношения в суде. Не вмешивайте в это администрацию сайта.