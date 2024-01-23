Re: "Не устраивает ваша работа" - Как аким Костаная...

Отправлено: - 22:41

Сравнение наших коммунальщиков со школьниками как нельзя кстати. Работают они примерно по такому же графику, что и школьники. Работают в основном в светлое время (желательно в часы пик), вечером и уж тем более ночью, это исключение. В выходные, праздничные дни, в непогоду отдыхают. С таким "рвением" к работе, никогда им Аким пятёрку не поставит.