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≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48437
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
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Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21517
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 02:34
#120
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Цитата:
Эл-починно:
"равноправные" подчеркивает обладание равными правами, а "наравне" указывает на сходство, равенство в каком-то аспекте

Да какая разница, если в этом конкретном случае закон все равно не работает, ни с тем ни с другим словом без знания казахского в магистратуру не поступишь, а без знания русского - поступишь...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
424
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 06:59
#121
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здесь нет ни слова о магистратуре и докторантуре.
таким образом автор статьи с(овр)ел, а пользователь maxsaf в очередной раз тычет в статью содержащую ложную информацию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21517
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 07:50
#122
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Цитата:
Карачун:

За достоверность информации в статье несёт ответственность ее автор и редакция. Если автор допустил такую оплошность - а это довольно серьезная и опасная оплошность, учитывая тему и резонанс - редакция принесет извинения. После этого будем обсуждать исправленную версию статьи, если такая необходимость возникнет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35151
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 08:42
#123
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Хех..
Молодец автор!
Во всех бедах обвинил казахский язык!
Оказывается во всх бедных странах, включая и Россию, виноваты официальные языки!
В Казахстане казахский, в той же нищей России русский выходит?
В Германии или США или в Британии отсутствие русского официального значит, наоборот ведет к богатству?
Тогда может нам , если тов. Воронин обвиняет язык, надо говорить по немецки или аглицки?
Ведь эти языки сразу принесут процветание?
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