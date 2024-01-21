Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?

Отправлено: - 08:42

Хех..

Молодец автор!

Во всех бедах обвинил казахский язык!

Оказывается во всх бедных странах, включая и Россию, виноваты официальные языки!

В Казахстане казахский, в той же нищей России русский выходит?

В Германии или США или в Британии отсутствие русского официального значит, наоборот ведет к богатству?

Тогда может нам , если тов. Воронин обвиняет язык, надо говорить по немецки или аглицки?

Ведь эти языки сразу принесут процветание?