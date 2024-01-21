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≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48436
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
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Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1198
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:05
#105
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Цитата:
maxsaf:
И много у вас ещё слесарей толковых осталось?

Зачем богам слесари?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:50
#106
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------------1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.----Так что не надо зря говорить . Посмотрите сами конституции нацреспублик РФ .
Цитата:
Гога:
----ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Статья 1 -Государственными языками Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки.
-----тут ответа не услышал ???

[Исправлено: Гога, 23.01.2024 - 20:09]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:54
#107
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Цитата:
ACROS:
В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык
-------------Государственными языками Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки.----1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.-----Вы разницы не понимаете ???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21516
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:57
#108
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Цитата:
ACROS:
Русскоязычные, в Казахстане - будут тут жить ещё много лет- ДОЛГО и СЧАСТЛИВО, как в никакой другой стране.

Даже если не выучат казахский?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19750
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:58
#109
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Цитата:
Гога:
Цитата: ACROS: ------------1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.----Так что не надо зря говорить . Посмотрите сами конституции нацреспублик РФ .


Что за чушь.
Акрос такого не писал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:07
#110
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Цитата:
alex_60:
Что за чушь.

---Это я написал ! Что не так ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21516
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:14
#111
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Цитата:
Гога:
--Это я написал ! Что не так ?

Там был ник Акроса в цитате. Теперь вы его ник удалили, и спрашиваете, что не так. Уже все так.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19750
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:17
#112
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Цитата:
maxsaf:
Там был ник Акроса в цитате. Теперь вы его ник удалили, и спрашиваете, что не так.


Ловкость рук, и никакого мошенничества.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21516
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:26
#113
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Цитата:
ACROS:
Перечитал: - ..Ст.7, п.2 - "....В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....",

А теперь перечитайте статью Воронина. Что там насчёт магистратуры в ГОСУДАРСТВЕННОМ учебном заведении? Все ещё наравне?

[Исправлено: maxsaf, 23.01.2024 - 23:28]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:41
#114
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1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки. И теперь ---*****В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык**** ----- Разницу не видите ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:42
#115
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----равноправные----
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:43
#116
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В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....",
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:46
#117
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-равноправные---НАРАВНЕ----разницу почувствуйте :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21516
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 01:03
#118
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Цитата:
Гога:
равноправные---НАРАВНЕ----разницу почувствуйте

Ну и в чем она?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2927
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 01:53
#119
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Цитата:
maxsaf:
Ну и в чем она?

"равноправные" подчеркивает обладание равными правами, а "наравне" указывает на сходство, равенство в каком-то аспекте
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Страница 8 из 9«1...6789»
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