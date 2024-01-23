НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1053 из 1053«1...105110521053
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:23
#15781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я читал, не было там нарушений, хотя бы предупреждение сделали.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:25
#15782
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты слова Саша не переводил?

имеешь ввиду не склонял? по типу шурка, шурик, шурупик, шУра, шурА так?
а что на форуме уже и на это сразу реагируют?))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:27
#15783
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
хотя бы предупреждение сделали.

причем в двойне обидно за канадца сейчас
его главное можно по всякому тут склонять а на невинный вопрос про гражданство одного обиженного лица сразу удаление с поля)) он разведчик чтоли российский что у него про гражданство спрашивать нельзя? под прикрытием?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:29
#15784
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как это еще странно альтер эго обиженного тут не появилось
гражданин СССР где ты? проявись уже)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:30
#15785
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что на форуме уже и на это сразу реагируют?)

Меня удаляют за это.
Не сразу, а примерно через сутки двое.

[Исправлено: 111, 23.01.2024 - 17:31]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:38
#15786
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Меня удаляют за это. Не сразу, а примерно через сутки двое.

заговор какой то против имени шурика?
всегда считал немного комичным именем
либо комедия гайдая так влияет либо фрик беззубый поющий со сцены

шурка, шурик это как уменьшительно ласкательное?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:42
#15787
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр был нежеланным ребёнком, мать часто била его, а в 9 лет отдала в детский дом. На его двенадцатилетие тётя подарила ему кеглю, и этой кеглей его младший брат Миша, с которым Саша часто враждовал, выбил ему три передних зуба


ужас какой

Цитата:
Несмотря на изначальные данные о гомосексуальности певца, которую он назвал частью своего имиджа, в мае 2010 года Шура представил публике свою невесту Лизу[


всего лишь имидж
так и знал что Шурик не гей а нормальный мужик
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 19:23
#15788
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава Героям России!
Они и наши Герои, потому что это братья наши и мы обязаны стараться делать то же самое, что и они!


Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 19:57
#15789
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
--Думал в морозы болото замерзает ? Ан нет ,действует .
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 20:01
#15790
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
макс!! подьем, ты че там отсыпаешься в канаде тут поле непаханое для работы

Судя по всему его уже без меня перепахали :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 23:47
#15791
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты ж мэнэ пидманула тыж мэнэ пыдвела..

Эх..
Как же мы докатились до того, что обычные песенки стали фашисткими..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 00:34
#15792
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:


Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 00:36
#15793
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открою большой секрет всем, думающим, что в России запрещён украинский язык: Кубанский казачий хор дважды в год даёт сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, 30% песен в концерте - на украинском языке! И никто, абсолютно НИКТО не против.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 00:52
#15794
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модератор – или просто ему не по душе :)
Профайл
Страница 1053 из 1053«1...105110521053
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS