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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:23
Кстати я читал, не было там нарушений, хотя бы предупреждение сделали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:25
Цитата:
имеешь ввиду не склонял? по типу шурка, шурик, шурупик, шУра, шурА так?
а что на форуме уже и на это сразу реагируют?))
111:
Ты слова Саша не переводил?
Ты слова Саша не переводил?
имеешь ввиду не склонял? по типу шурка, шурик, шурупик, шУра, шурА так?
а что на форуме уже и на это сразу реагируют?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:27
Цитата:
причем в двойне обидно за канадца сейчас
его главное можно по всякому тут склонять а на невинный вопрос про гражданство одного обиженного лица сразу удаление с поля)) он разведчик чтоли российский что у него про гражданство спрашивать нельзя? под прикрытием?
111:
хотя бы предупреждение сделали.
хотя бы предупреждение сделали.
причем в двойне обидно за канадца сейчас
его главное можно по всякому тут склонять а на невинный вопрос про гражданство одного обиженного лица сразу удаление с поля)) он разведчик чтоли российский что у него про гражданство спрашивать нельзя? под прикрытием?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:29
как это еще странно альтер эго обиженного тут не появилось
гражданин СССР где ты? проявись уже)
гражданин СССР где ты? проявись уже)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:30
Цитата:
Меня удаляют за это.
Не сразу, а примерно через сутки двое.
[Исправлено: 111, 23.01.2024 - 17:31]
abaika95:
что на форуме уже и на это сразу реагируют?)
что на форуме уже и на это сразу реагируют?)
Меня удаляют за это.
Не сразу, а примерно через сутки двое.
[Исправлено: 111, 23.01.2024 - 17:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:38
Цитата:
заговор какой то против имени шурика?
всегда считал немного комичным именем
либо комедия гайдая так влияет либо фрик беззубый поющий со сцены
шурка, шурик это как уменьшительно ласкательное?
111:
Меня удаляют за это. Не сразу, а примерно через сутки двое.
Меня удаляют за это. Не сразу, а примерно через сутки двое.
заговор какой то против имени шурика?
всегда считал немного комичным именем
либо комедия гайдая так влияет либо фрик беззубый поющий со сцены
шурка, шурик это как уменьшительно ласкательное?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 17:42
Цитата:
ужас какой
Цитата:
всего лишь имидж
так и знал что Шурик не гей а нормальный мужик
Александр был нежеланным ребёнком, мать часто била его, а в 9 лет отдала в детский дом. На его двенадцатилетие тётя подарила ему кеглю, и этой кеглей его младший брат Миша, с которым Саша часто враждовал, выбил ему три передних зуба
ужас какой
Цитата:
Несмотря на изначальные данные о гомосексуальности певца, которую он назвал частью своего имиджа, в мае 2010 года Шура представил публике свою невесту Лизу[
всего лишь имидж
так и знал что Шурик не гей а нормальный мужик
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 19:23
Слава Героям России!
Они и наши Герои, потому что это братья наши и мы обязаны стараться делать то же самое, что и они!
Они и наши Герои, потому что это братья наши и мы обязаны стараться делать то же самое, что и они!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 19:57
--Думал в морозы болото замерзает ? Ан нет ,действует .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 20:01
Цитата:
Судя по всему его уже без меня перепахали
abaika95:
макс!! подьем, ты че там отсыпаешься в канаде тут поле непаханое для работы
макс!! подьем, ты че там отсыпаешься в канаде тут поле непаханое для работы
Судя по всему его уже без меня перепахали
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.24 - 23:47
Ты ж мэнэ пидманула тыж мэнэ пыдвела..
Эх..
Как же мы докатились до того, что обычные песенки стали фашисткими..
Эх..
Как же мы докатились до того, что обычные песенки стали фашисткими..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 00:34
Цитата:
111:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 00:36
Открою большой секрет всем, думающим, что в России запрещён украинский язык: Кубанский казачий хор дважды в год даёт сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, 30% песен в концерте - на украинском языке! И никто, абсолютно НИКТО не против.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 00:52
Модератор – или просто ему не по душе :)
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