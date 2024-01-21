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Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48436
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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(Пользователи)
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- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1198
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:05
Цитата:
Зачем богам слесари?
maxsaf:
И много у вас ещё слесарей толковых осталось?
И много у вас ещё слесарей толковых осталось?
Зачем богам слесари?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:50
------------1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.----Так что не надо зря говорить . Посмотрите сами конституции нацреспублик РФ .
Цитата:
[Исправлено: Гога, 23.01.2024 - 20:09]
Цитата:
Гога:-----тут ответа не услышал ???
----ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Статья 1 -Государственными языками Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки.
----ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Статья 1 -Государственными языками Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки.
[Исправлено: Гога, 23.01.2024 - 20:09]
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:54
Цитата:
ACROS:-------------Государственными языками Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки.----1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.-----Вы разницы не понимаете ???
В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык
В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:57
Цитата:
Даже если не выучат казахский?
ACROS:
Русскоязычные, в Казахстане - будут тут жить ещё много лет- ДОЛГО и СЧАСТЛИВО, как в никакой другой стране.
Русскоязычные, в Казахстане - будут тут жить ещё много лет- ДОЛГО и СЧАСТЛИВО, как в никакой другой стране.
Даже если не выучат казахский?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19750
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:58
Цитата:
Что за чушь.
Акрос такого не писал.
Гога:
Цитата: ACROS: ------------1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.----Так что не надо зря говорить . Посмотрите сами конституции нацреспублик РФ .
Цитата: ACROS: ------------1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.----Так что не надо зря говорить . Посмотрите сами конституции нацреспублик РФ .
Что за чушь.
Акрос такого не писал.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:07
Цитата:
---Это я написал ! Что не так ?
alex_60:
Что за чушь.
Что за чушь.
---Это я написал ! Что не так ?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:14
Цитата:
Там был ник Акроса в цитате. Теперь вы его ник удалили, и спрашиваете, что не так. Уже все так.
Гога:
--Это я написал ! Что не так ?
--Это я написал ! Что не так ?
Там был ник Акроса в цитате. Теперь вы его ник удалили, и спрашиваете, что не так. Уже все так.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19750
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:17
Цитата:
Ловкость рук, и никакого мошенничества.
maxsaf:
Там был ник Акроса в цитате. Теперь вы его ник удалили, и спрашиваете, что не так.
Там был ник Акроса в цитате. Теперь вы его ник удалили, и спрашиваете, что не так.
Ловкость рук, и никакого мошенничества.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 23:26
Цитата:
А теперь перечитайте статью Воронина. Что там насчёт магистратуры в ГОСУДАРСТВЕННОМ учебном заведении? Все ещё наравне?
[Исправлено: maxsaf, 23.01.2024 - 23:28]
ACROS:
Перечитал: - ..Ст.7, п.2 - "....В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....",
Перечитал: - ..Ст.7, п.2 - "....В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....",
А теперь перечитайте статью Воронина. Что там насчёт магистратуры в ГОСУДАРСТВЕННОМ учебном заведении? Все ещё наравне?
[Исправлено: maxsaf, 23.01.2024 - 23:28]
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:41
1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки. И теперь ---*****В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык**** ----- Разницу не видите ?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:42
----равноправные----
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:43
В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....",
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 24.01.24 - 00:46
-равноправные---НАРАВНЕ----разницу почувствуйте
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