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Ну как то выложи,

Цитата:----Открою большой секрет всем, думающим, что в России запрещён украинский язык: Кубанский казачий хор дважды в год даёт сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, 30% песен в концерте - на украинском языке! И никто, абсолютно НИКТО не против. Был лично на этих концертах, в этом году также.