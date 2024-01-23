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≡ "На одном "Карнавале" вы никуда не уедете" - Аким Костаная недоволен результатами городских артистов. Что предлагает делать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48436
"На одном "Карнавале" вы никуда не уедете" - Аким Костаная недоволен результатами городских артистов. Что предлагает делать?
Отправлено: 23.01.24 - 16:39
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- В прошлом году прошел смотр художественной самодеятельности, артисты из Костаная не заняли ни одного призового места, - высказался Марат Жундубаев. - Мы делали анализ и за последние 7 лет первого места в Костанае не было, гран-при не было. Это же неправильно!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3240
Re: "На одном "Карнавале" вы никуда не...
Отправлено: 23.01.24 - 16:39
#1
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Дуэт Бро не считается?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35148
Re: "На одном "Карнавале" вы никуда не...
Отправлено: 23.01.24 - 17:12
#2
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Вот новые звезды Костаная, Мираса


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35148
"На одном "Карнавале" вы никуда не уедете" - Аким Костаная недоволен результатами городских артистов. Что предлагает делать?
Отправлено: 23.01.24 - 17:16
#3
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Дедушка как красиво танцует
Внимание: запрещенная песня в России.




[Исправлено: 111, 23.01.2024 - 17:20]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Re: "На одном "Карнавале" вы никуда не...
Отправлено: 23.01.24 - 19:08
#4
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Цитата:
111:
Внимание: запрещенная песня в России.

----Откуда придумал ? Кто сказал ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13876
Re: "На одном "Карнавале" вы никуда не...
Отправлено: 23.01.24 - 20:15
#5
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Так ну бесплатных народных артистов нам Марик показал. А где эти профессионалы на которых 860 лямов потратили?)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
Re: "На одном "Карнавале" вы никуда не...
Отправлено: 23.01.24 - 21:23
#6
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Цитата:
Vit:
А где эти профессионалы на которых 860 лямов потратили?)

Цитата:
Vit:

----А кто сказал , что потратили ? Ясно же сказано -**если за 2023 год освоено 860 млн тенге,*** ------сказано же ----освоено !!!А как ---это уже другой вопрос . Освоено !!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35148
"На одном "Карнавале" вы никуда не уедете" - Аким Костаная недоволен результатами городских артистов. Что предлагает делать?
Отправлено: 23.01.24 - 23:44
#7
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Цитата:
Гога:
Откуда придумал ? Кто

Ну как то выложи, с привязкой после 2023..
Посмотрим
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9447
"На одном "Карнавале" вы никуда не уедете" - Аким Костаная недоволен результатами городских артистов. Что предлагает делать?
Отправлено: 24.01.24 - 00:32
#8
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Цитата:
111:
Ну как то выложи,


----Открою большой секрет всем, думающим, что в России запрещён украинский язык: Кубанский казачий хор дважды в год даёт сольный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, 30% песен в концерте - на украинском языке! И никто, абсолютно НИКТО не против. Был лично на этих концертах, в этом году также.
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