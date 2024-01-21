Отправлено: - 21:36

Мишаня:

Вот, правильные слова! Полностью соглашусь. Такое же мнение. И еще - ассимилироваться. А кому не подходит - домой, в Россию. Я и моя семья так и сделали.

Цитата:Во, пошли дельные советы ))