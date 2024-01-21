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≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48435
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
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Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9434
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:16
#90
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Цитата:
ACROS:
А, что разве не так??

----Не , не так !!!-----Статья 7 1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык. 2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19745
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:21
#91
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Цитата:
Гога:

Сентябрь 2022
///"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент Токаев, озвучивая Послание народу //страны.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9434
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:26
#92
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Цитата:
alex_60:

-----------Кто -то где - то кому -то ----или врет , или не знает Конституцию :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9434
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:31
#93
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----И , вообще , не пойму , в чем проблема ? Всегда в госорганах не было никаких проблем языковых .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5567
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:35
#94
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Цитата:
Гога:
не знает Конституцию


Я как раз и знаю, просто вам так ответил что бы увидеть вашу реакцию, но Алекс опередил: - казахский язык- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, а русский язык - ОФИЦИАЛЬНЫЙ язык межнационального общения, так вроде, по памяти, написано в Конституции.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21509
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:36
#95
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Цитата:
Мишаня:
Вот, правильные слова! Полностью соглашусь. Такое же мнение. И еще - ассимилироваться. А кому не подходит - домой, в Россию. Я и моя семья так и сделали.

Во, пошли дельные советы ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5567
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:37
#96
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Цитата:
maxsaf:
пошли дельные советы ))


Вы разве не так же поступили ??
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21509
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:37
#97
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Цитата:
ACROS:
а русский язык - ОФИЦИАЛЬНЫЙ язык межнационального общения, так вроде, по памяти, написано в Конституции.

Нет, не так. Перечитайте
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21509
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:38
#98
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Цитата:
ACROS:
Вы разве не так же поступили ??

Разумеется так же, потому что мне, так же как Мишане, предлагаемый вариант не подходит. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5567
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:46
#99
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Цитата:
Гога:
в чем проблема


Я тоже : - НЕ ВИЖУ никаких проблем с употреблением русского языка ??

Цитата:
maxsaf:
Перечитайте


Перечитал: - ..Ст.7, п.2 - "....В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....", то есть норма этой статьи даёт русскому языку статус - ОФИЦИАЛЬНОГО.

В математике есть определение: - от перемены мест- сумма слагаемых - НЕ МЕНЯЕТСЯ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5567
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:48
#100
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Цитата:
maxsaf:
предлагаемый вариант не подходит.


Богу- богово; слесарю- слесарево.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21509
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:01
#101
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Цитата:
ACROS:
В математике есть определение: - от перемены мест- сумма слагаемых - НЕ МЕНЯЕТСЯ.

Ну и где там про межнациональное общение?
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1198
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:01
#102
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21509
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:01
#103
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Цитата:
ACROS:
Богу- богово; слесарю- слесарево.

И много у вас ещё слесарей толковых осталось?
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1198
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:04
#104
Комментарий проходит проверку.
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