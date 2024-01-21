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Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48435
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:16
Цитата:
----Не , не так !!!-----Статья 7 1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык. 2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
ACROS:
А, что разве не так??
А, что разве не так??
----Не , не так !!!-----Статья 7 1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык. 2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19745
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:21
Цитата:
Сентябрь 2022
///"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент Токаев, озвучивая Послание народу //страны.
Гога:
Сентябрь 2022
///"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент Токаев, озвучивая Послание народу //страны.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:26
Цитата:
-----------Кто -то где - то кому -то ----или врет , или не знает Конституцию
alex_60:
-----------Кто -то где - то кому -то ----или врет , или не знает Конституцию
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:31
----И , вообще , не пойму , в чем проблема ? Всегда в госорганах не было никаких проблем языковых .
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:35
Цитата:
Я как раз и знаю, просто вам так ответил что бы увидеть вашу реакцию, но Алекс опередил: - казахский язык- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, а русский язык - ОФИЦИАЛЬНЫЙ язык межнационального общения, так вроде, по памяти, написано в Конституции.
Гога:
не знает Конституцию
не знает Конституцию
Я как раз и знаю, просто вам так ответил что бы увидеть вашу реакцию, но Алекс опередил: - казахский язык- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, а русский язык - ОФИЦИАЛЬНЫЙ язык межнационального общения, так вроде, по памяти, написано в Конституции.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:36
Цитата:
Во, пошли дельные советы ))
Мишаня:
Вот, правильные слова! Полностью соглашусь. Такое же мнение. И еще - ассимилироваться. А кому не подходит - домой, в Россию. Я и моя семья так и сделали.
Вот, правильные слова! Полностью соглашусь. Такое же мнение. И еще - ассимилироваться. А кому не подходит - домой, в Россию. Я и моя семья так и сделали.
Во, пошли дельные советы ))
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:37
Цитата:
Вы разве не так же поступили ??
maxsaf:
пошли дельные советы ))
пошли дельные советы ))
Вы разве не так же поступили ??
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:37
Цитата:
Нет, не так. Перечитайте
ACROS:
а русский язык - ОФИЦИАЛЬНЫЙ язык межнационального общения, так вроде, по памяти, написано в Конституции.
а русский язык - ОФИЦИАЛЬНЫЙ язык межнационального общения, так вроде, по памяти, написано в Конституции.
Нет, не так. Перечитайте
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:38
Цитата:
Разумеется так же, потому что мне, так же как Мишане, предлагаемый вариант не подходит.
ACROS:
Вы разве не так же поступили ??
Вы разве не так же поступили ??
Разумеется так же, потому что мне, так же как Мишане, предлагаемый вариант не подходит.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:46
Цитата:
Я тоже : - НЕ ВИЖУ никаких проблем с употреблением русского языка ??
Цитата:
Перечитал: - ..Ст.7, п.2 - "....В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....", то есть норма этой статьи даёт русскому языку статус - ОФИЦИАЛЬНОГО.
В математике есть определение: - от перемены мест- сумма слагаемых - НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Гога:
в чем проблема
в чем проблема
Я тоже : - НЕ ВИЖУ никаких проблем с употреблением русского языка ??
Цитата:
maxsaf:
Перечитайте
Перечитайте
Перечитал: - ..Ст.7, п.2 - "....В гос. и местных органах НАРАВНЕ с казахским, ОФИЦИАЛЬНО употребляется РУССКИЙ язык....", то есть норма этой статьи даёт русскому языку статус - ОФИЦИАЛЬНОГО.
В математике есть определение: - от перемены мест- сумма слагаемых - НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 21:48
Цитата:
Богу- богово; слесарю- слесарево.
maxsaf:
предлагаемый вариант не подходит.
предлагаемый вариант не подходит.
Богу- богово; слесарю- слесарево.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:01
Цитата:
Ну и где там про межнациональное общение?
ACROS:
В математике есть определение: - от перемены мест- сумма слагаемых - НЕ МЕНЯЕТСЯ.
В математике есть определение: - от перемены мест- сумма слагаемых - НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Ну и где там про межнациональное общение?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:01
Комментарий проходит проверку.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:01
Цитата:
И много у вас ещё слесарей толковых осталось?
ACROS:
Богу- богово; слесарю- слесарево.
Богу- богово; слесарю- слесарево.
И много у вас ещё слесарей толковых осталось?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 23.01.24 - 22:04
Комментарий проходит проверку.
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