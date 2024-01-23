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≡ Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек из Астаны в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48432
Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек из Астаны в Костанай
Отправлено: 23.01.24 - 13:14
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34-летний житель Костаная, находясь в наркотическом опьянении, вез на своем минивэне Toyota Alphard пятерых человек. Его задержали 22 января сотрудники полиции на автодороге Жаксы - Есиль – Бузулук.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6616
Re: Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек...
Отправлено: 23.01.24 - 13:14
#1
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Хорошо прокатились, повезло пятерке что ещё в аварию не попали, вдвойне повезло что билеты нашлись на поезд и погода не разладились. Зимой выезжать на трассу особый риск для искушённых.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1350
Re: Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек...
Отправлено: 23.01.24 - 15:47
#2
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Когда уже разберутся с этими капсулами смерти под названием армянский Альфард... Сколько ещё смертей надо?
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1589
Re: Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек...
Отправлено: 23.01.24 - 15:48
#3
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Цитата:
Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек из Астаны в Костанай

Источник:

скорее всего инфу скинули полицейским сами пассажиры. вот и прилетело !
Цитата:
создавая опасность жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне.

Источник:

..и не только им но и встречному автотранспорту! необходимо жестоко наказывать!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1589
Re: Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек...
Отправлено: 23.01.24 - 15:53
#4
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Цитата:
Более того, перед выездом и в пути мужчина употреблял наркотическое средство - марихуану,

Источник:

если не подкрепить выводы полицейских экспертным заключением..то это заявление полиций будет наговором на водителя..
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