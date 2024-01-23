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Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек из Астаны в Костанай
Водитель такси употреблял марихуану, пока вез пять человек из Астаны в Костанай
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