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≡ "Делите город на более мелкие территории" – аким области о работе подрядчиков в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48432
"Делите город на более мелкие территории" – аким области о работе подрядчиков в Костанае
Отправлено: 23.01.24 - 13:15
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Глава Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ предложил акимату областного центра впредь занимать на благоустройстве города, в частности, на работах по зимнему содержанию улиц, большее количество подрядчиков.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3239
Re: "Делите город на более мелкие территории" – аким...
Отправлено: 23.01.24 - 13:15
#1
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Группровки ЖКХ начнут по новой делить асфальт. Слово акима. Снег на асфальте. Сценарий второй части сериала готов!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5556
Re: "Делите город на более мелкие территории" – аким...
Отправлено: 23.01.24 - 15:17
#2
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Цитата://в Костанае выделено 5,7 млрд тенге, что на 21% больше, чем в прошлом году.//

Значит, следую их, чиновьечъей логике: "..они ДОЛЖНЫ убирать в 21% быстрее, чем в прошлом году...", а иначе зачем ХВАЛИТЬСЯ и приводить эти цифры в пример. Для чего- не вижу смысла.
Или, как ОБЫЧНО и БАНАЛЬНО: - ...пресловутое ОСВОЕНИЕ..."
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3239
"Делите город на более мелкие территории" – аким области о работе подрядчиков в Костанае
Отправлено: 23.01.24 - 15:30
#3
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Цитата:
ACROS:
они ДОЛЖНЫ убирать в 21% быстрее, чем в прошлом году..

Пишут же что срега вывезено в два раза больше чем в прошлом году? а денег дали больше только на 21%. Следовательно ещё денег надо бюджетных.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5556
Re: "Делите город на более мелкие территории" – аким...
Отправлено: 23.01.24 - 15:54
#4
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Цитата:
юля елиссева:
265 тыс. кубометров снега, вдвое больше, чем на ту же дату прошлого года.


ОНИ могут отчитываться : - КАК угодно и СКОЛЬКО угодно и рисовать ЛЮБЫЕ цифры- кто может привести данные КазГидроМета по г.Костанаю о количестве выпавших осадков на эту дату ???
И 265 тыс. кубов снега - это с начало зимы или отчёт ведёт с 01.01.2024 года или вывезено за один конкретный день- 22 января??

Статистика - вещь хитрая и в руках опытного чиновника она может практически ВСЁ.
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