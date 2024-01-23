Отправлено: - 15:54

юля елиссева:

265 тыс. кубометров снега, вдвое больше, чем на ту же дату прошлого года.

Цитата:ОНИ могут отчитываться : - КАК угодно и СКОЛЬКО угодно и рисовать ЛЮБЫЕ цифры- кто может привести данные КазГидроМета по г.Костанаю о количестве выпавших осадков на эту дату ???И 265 тыс. кубов снега - это с начало зимы или отчёт ведёт с 01.01.2024 года или вывезено за один конкретный день- 22 января??Статистика - вещь хитрая и в руках опытного чиновника она может практически ВСЁ.