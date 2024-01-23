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"Омолаживающая обрезка превращает деревья в пеньки" - Аким Костанайской области прокомментировал кронирование
"Омолаживающая обрезка превращает деревья в пеньки" - Аким Костанайской области прокомментировал кронирование
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