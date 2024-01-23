Отправлено: - 15:08

Vit:

Это бизнес на долгие года)

Аким города - БЕСПЛАТНОЕ приложение к областному акимату ???Он что - английская королева ???Он сам не может РЕШАТЬ - что и как делать в городе ???Может тогда лучше акимом села, где нибудь в торгайских степях - никто и не вспомнит про тебя и никто не будет влезать в твои дела!!Цитата:Вот этот- кизильник или как правильно его называть- он только по Тауельсыздык посажен или ещё где то его садили??Почему спрашиваю: - проезжал по этой улице и заметил что недоочищают примерно метр от края дороги, может из-за того что там посадили этот кустарник и не хотят его ломать, закидывая снегом, риогентами и кусками наледи ??