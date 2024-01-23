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≡ "Омолаживающая обрезка превращает деревья в пеньки" - Аким Костанайской области прокомментировал кронирование
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48432
"Омолаживающая обрезка превращает деревья в пеньки" - Аким Костанайской области прокомментировал кронирование
Отправлено: 23.01.24 - 13:44
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Глава региона Кумар АКСАКАЛОВ высказал мнение об уходе за зелёными насаждениями в Костанае на совещании о развитии областного центра 22 января. Сказал, что надо прекратить такую обрезку.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
669
Re: "Омолаживающая обрезка превращает деревья в...
Отправлено: 23.01.24 - 13:44
#1
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То есть дали волю этим кретинам выпилить весь город, и тут бац! И дошло, что это не есть хорошо.
Ну хотя бы так. И на том спасибо
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3239
Re: "Омолаживающая обрезка превращает деревья в...
Отправлено: 23.01.24 - 13:46
#2
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неужели оставит кустанайских дровосеков без работы?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13875
Re: "Омолаживающая обрезка превращает деревья в...
Отправлено: 23.01.24 - 14:13
#3
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Цитата:
юля елиссева:

Неоставят. Новые деревья всё равно не приживаются. Будут сохнут и надо будет пилить. Это бизнес на долгие года)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5556
Re: "Омолаживающая обрезка превращает деревья в...
Отправлено: 23.01.24 - 15:08
#4
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Аким города - БЕСПЛАТНОЕ приложение к областному акимату ???

Он что - английская королева ???

Он сам не может РЕШАТЬ - что и как делать в городе ???

Может тогда лучше акимом села, где нибудь в торгайских степях - никто и не вспомнит про тебя и никто не будет влезать в твои дела!!

Цитата:
Vit:
Это бизнес на долгие года)


Вот этот- кизильник или как правильно его называть- он только по Тауельсыздык посажен или ещё где то его садили??

Почему спрашиваю: - проезжал по этой улице и заметил что недоочищают примерно метр от края дороги, может из-за того что там посадили этот кустарник и не хотят его ломать, закидывая снегом, риогентами и кусками наледи ??
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