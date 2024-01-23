Отправлено: - 14:34

abaika95:

про землетрясение сообщение пришло после землетрясения)

сайлау курманов:

В южной столице

Цитата:О чём я и говорю всегда: - СМС о наводнении где то в районе Костанай-2 или о ночном прорыве дамбы в Аркалыке или где то в Карабалыке, придут КАК ОБЫЧНО поздно утром после затопления домов.Цитата:Говорят, одни только таксисты оказались, КАК ВСЕГДА, на высоте: - мгновенно подняли цены на свои услуги.