Re: Ввести гражданский контроль при приемке жилья предложил аким...

Отправлено: - 14:54

Цитата://торжественно ни вручались ключи сиротам, инвалидам, многодетным семьям, через месяц-другой от них следуют жалобы на огрехи строителей.//



Галина, на очередном брифинге посвящённом строительству: - предложите ИМ ПРЕКРАТИТЬ этот ФАРС: - лучезарные ФАЛЬШИВЫЕ улыбки гос.чиновников; блеск и блики фотовспышек; бравурная музыка; гелевые шары; ЗАКАЗНЫЕ и НУДНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ речи жильцов о БЛАГОДАРНОСТИ государству и лично президенту, главе области и в ИТОГЕ: - буквально через два-три дня: - скандалы, крики -дыры в окнах, сырые подвалы, отваливающая штукатурка, сквозняки, незакрывающие двери, неприкрученные розетки и выключатели.



Цитата://Аким области предложил при приемке жилья наладить "гражданский контроль", подключив членов общественных советов, депутатов.//



Кумар Иргибаевич, это называется, вернее называлось при коммунистах: "Народный контроль": - даже был профессионально действующий районный комитет Народного контроля с ШИРОКИМИ репресивными правами вплоть до рекомендации Бюро райкому партии, о привлечении того или иного руководителя ( как правило директора совхоза и главных специалистов совхоза) к партийной ответственности ( то есть - выговор, строгий выговор с занесением и без занесения- наказание - строгий выговор с занесением - как правило после него проштрафившего убирали с должности на понижение).

Председатель районного комитета был, как ПРАВИЛО - членом Бюро райкома партии, а областной его шеф - был членом Бюро обкома партии.

И слова и действия этих начальников - имели ВЕС как в районе, так и в области.