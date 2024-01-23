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≡ Ввести гражданский контроль при приемке жилья предложил аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48432
Ввести гражданский контроль при приемке жилья предложил аким Костанайской области
Отправлено: 23.01.24 - 14:54
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22 января, на совещании по развитию Костаная, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал свою недавнюю встречу с новоселами из микрорайона Аэропорт. Люди жаловались на множество недоделок в полученных квартирах.
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5556
Re: Ввести гражданский контроль при приемке жилья предложил аким...
Отправлено: 23.01.24 - 14:54
#1
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Цитата://торжественно ни вручались ключи сиротам, инвалидам, многодетным семьям, через месяц-другой от них следуют жалобы на огрехи строителей.//

Галина, на очередном брифинге посвящённом строительству: - предложите ИМ ПРЕКРАТИТЬ этот ФАРС: - лучезарные ФАЛЬШИВЫЕ улыбки гос.чиновников; блеск и блики фотовспышек; бравурная музыка; гелевые шары; ЗАКАЗНЫЕ и НУДНЫЕ и ПОМПЕЗНЫЕ речи жильцов о БЛАГОДАРНОСТИ государству и лично президенту, главе области и в ИТОГЕ: - буквально через два-три дня: - скандалы, крики -дыры в окнах, сырые подвалы, отваливающая штукатурка, сквозняки, незакрывающие двери, неприкрученные розетки и выключатели.

Цитата://Аким области предложил при приемке жилья наладить "гражданский контроль", подключив членов общественных советов, депутатов.//

Кумар Иргибаевич, это называется, вернее называлось при коммунистах: "Народный контроль": - даже был профессионально действующий районный комитет Народного контроля с ШИРОКИМИ репресивными правами вплоть до рекомендации Бюро райкому партии, о привлечении того или иного руководителя ( как правило директора совхоза и главных специалистов совхоза) к партийной ответственности ( то есть - выговор, строгий выговор с занесением и без занесения- наказание - строгий выговор с занесением - как правило после него проштрафившего убирали с должности на понижение).
Председатель районного комитета был, как ПРАВИЛО - членом Бюро райкома партии, а областной его шеф - был членом Бюро обкома партии.
И слова и действия этих начальников - имели ВЕС как в районе, так и в области.
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