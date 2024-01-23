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≡ Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48428
Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 10:55
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В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Люди в спешке пытались покинуть дома. Некоторые выбегали в тапочках и без верхней одежды, кто-то одевался, уже стоя на снегу. На выездах из города образовались пробки, на АЗС - очереди. Жители пытались покинуть город, опасаясь новых толчков.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14666
Re: Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение
Отправлено: 23.01.24 - 10:55
#1
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туман, гололед, закрытие трасс, дождь, снег, утро, вечер,хорошая погода дчс шлет смски как не в себя, скоро будут с рождеством или наурызом поздравлять, зато про землетрясение сообщение пришло после землетрясения)
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