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Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48428
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5549
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 19:16
Цитата://Страна такого не простит никогда.//
Немножко, некорректно, я так думаю: - Смадияров мырза, представляет ГОСУДАРСТВО, но не страну.
Это два - разных понятии.
Государство - на данный момент- это Назарбаев с 162 человеками;
Страна- это остальные - 19 999 837 человек.
Немножко, некорректно, я так думаю: - Смадияров мырза, представляет ГОСУДАРСТВО, но не страну.
Это два - разных понятии.
Государство - на данный момент- это Назарбаев с 162 человеками;
Страна- это остальные - 19 999 837 человек.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1108
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 21:38
Цитата:
Я понимаю, что на глупость трудно отвечать, но попробую...
Вы путаете божий дар с яичницей.
То, что вы тут в пример приводите - официальные межгосударственные отношения. Бизнес.
А я говорю именно о мышиной возне и о тех, кто этой антигосударственной, провокационной, по сути, деятельностью, занимается. Подставляя и президента, и страну в целом.
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
ACROS:
Я понимаю, что на глупость трудно отвечать, но попробую...
Вы путаете божий дар с яичницей.
То, что вы тут в пример приводите - официальные межгосударственные отношения. Бизнес.
А я говорю именно о мышиной возне и о тех, кто этой антигосударственной, провокационной, по сути, деятельностью, занимается. Подставляя и президента, и страну в целом.
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14666
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 21:59
Цитата:
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
так как таких "соседей" нафиг не упало уважать
ни армия ни флот ни дипломаты ни спецслужбы ничего из себя не представляют
рыпнулись на маленькую страну ничего не смогли сделать и второй год на их бомбежки украинских городов им в ответ рынки бомбят
не империя а сплошные фасады а за фасадами голая ж..
(А. Кюстин из поездок в Россию)
Цитата:
россия родина слонов
самолеты, пароходы, и паровозы придумали русские крепостные мужики
помнится так в ссср всем навязывали бредятину))
Skeptic:
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией, чем пресмыкаться перед США.
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией, чем пресмыкаться перед США.
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
так как таких "соседей" нафиг не упало уважать
ни армия ни флот ни дипломаты ни спецслужбы ничего из себя не представляют
рыпнулись на маленькую страну ничего не смогли сделать и второй год на их бомбежки украинских городов им в ответ рынки бомбят
не империя а сплошные фасады а за фасадами голая ж..
(А. Кюстин из поездок в Россию)
Цитата:
alex_60:
вступают в бой "железные доводы" типа -Адам был казахом. Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп. все это уже известно.
вступают в бой "железные доводы" типа -Адам был казахом. Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп. все это уже известно.
россия родина слонов
самолеты, пароходы, и паровозы придумали русские крепостные мужики
помнится так в ссср всем навязывали бредятину))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14666
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 22:02
Цитата:
влажные мечты квасных патриотов не заканчивают смешить
-вооот закончим войну и нас все зауважают сынок!
-а если не закончим батя?
-ну тогда сынок лучше из Казахстана не выезжать пока, а то под мобилизацию попадем
Skeptic:
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
Когда Россия закончит СВО, эти "деятели" частично сами поймут, что не туда идут, частично тупо останутся без финансирования от своих хозяев.
влажные мечты квасных патриотов не заканчивают смешить
-вооот закончим войну и нас все зауважают сынок!
-а если не закончим батя?
-ну тогда сынок лучше из Казахстана не выезжать пока, а то под мобилизацию попадем
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1193
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 22:26
Комментарий удален модератором.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 811
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 22:44
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде,
....лучше разрешить Тине вьзд а запретить выезд вот так.
....лучше разрешить Тине вьзд а запретить выезд вот так.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 811
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 22:48
Цитата:
..... и челуются в засос с ней все в особенности Афганистан да весь ближний восток.
abaika95:
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
россия еще сво не закончило а все еще больше полюбили америку даже те кто ненавидел
..... и челуются в засос с ней все в особенности Афганистан да весь ближний восток.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14666
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 23:42
Цитата:
нет они обиженные что в казахстане (о боже) не используют русскую транскрипцию написания казахского термина или названия
почему жамбыл а не джамбул? почему шымкент а не чимкент? доколе российская федерация в казахских документах будет называться ресей? это же издевательство!
ACROS:
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
нет они обиженные что в казахстане (о боже) не используют русскую транскрипцию написания казахского термина или названия
почему жамбыл а не джамбул? почему шымкент а не чимкент? доколе российская федерация в казахских документах будет называться ресей? это же издевательство!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9421
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 23.01.24 - 00:35
----Китай ---China .Пекин -Běijīng,
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19740
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 23.01.24 - 03:45
Цитата:
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР
Ты помнить ничего не можешь.
Только соврать можешь.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2024 - 03:46]
abaika95:
помнится так в ссср
помнится так в ссср
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР
Ты помнить ничего не можешь.
Только соврать можешь.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2024 - 03:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14666
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 23.01.24 - 10:11
Цитата:
а да
логика россиян
если не жил в сталинском ссср то нельзя про него рассуждать
информации же не осталось
всех расстреляли)
alex_60:
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР Ты помнить ничего не можешь. Только соврать можешь.
Тебя тогда ещё не было, так что про СССР Ты помнить ничего не можешь. Только соврать можешь.
а да
логика россиян
если не жил в сталинском ссср то нельзя про него рассуждать
информации же не осталось
всех расстреляли)
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