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≡ Рис может подорожать в Казахстане - антимонопольщики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48428
Рис может подорожать в Казахстане - антимонопольщики
Отправлено: 23.01.24 - 09:53
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По данным агентства, отмечается снижение собственного производства и увеличение доли импорта с 4 до 12 процентов в динамике по годам. В связи с нехваткой воды и увеличением затрат происходит намеренное снижение посевных площадей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13874
Re: Рис может подорожать в Казахстане - антимонопольщики
Отправлено: 23.01.24 - 09:53
#1
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шесть производителей риса привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 68,7 миллиона тенге
Вот так у нас поддерживают производителей. Топливо выросло, зп людям нужно подымать, затраты огромные, запчасти, склады итд. А цену подымать нельзя. Скоро мы ваще перестаним че нибудь производить.
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