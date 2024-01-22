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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4021
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 01:06
А вот так , чтобы назвать его упырём? Не согласен. Он верил в свою миссию на Земле и надо отдать ему должное смог увлечь многих
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 09:24
Цитата:
Как и несравненный Адольф Гитлер.
А ведь тоже верил и так же увлек миллионы сограждан, чтобы на пару со Сталиным уничтожать десятки миллионов других..
Вера, она да, Святая.
saba:
вот так , чтобы назвать его упырём? Не согласен. Он верил в свою миссию на Земле и надо отдать ему должное смог увлечь многих
вот так , чтобы назвать его упырём? Не согласен. Он верил в свою миссию на Земле и надо отдать ему должное смог увлечь многих
Как и несравненный Адольф Гитлер.
А ведь тоже верил и так же увлек миллионы сограждан, чтобы на пару со Сталиным уничтожать десятки миллионов других..
Вера, она да, Святая.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 09:44
Цитата:
Чикатило тоже помню, хотел осчастливить тех, к кому притрагивался.
Но вот со стороны это как то не оценили..
saba:
Ленин хотел сделать человечество счастливым, а
Ленин хотел сделать человечество счастливым, а
Чикатило тоже помню, хотел осчастливить тех, к кому притрагивался.
Но вот со стороны это как то не оценили..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:10
quote]ACROS: Абайка - Алекс - 1:0. Аргентина-Ямайка : - ...такая боль, такая боль...их лица печальны..."
Судейская бригада какая?
Акрос, Саба, Кайрат?
Тогда тут бы и Пеле с Гарринчей не смогли бы помочь.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 19:14]
Судейская бригада какая?
Акрос, Саба, Кайрат?
Тогда тут бы и Пеле с Гарринчей не смогли бы помочь.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 19:14]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:16
Блин, война идет из за туалетов?
Каких то третьих?
Вот это Безмозглый ошарашил...
Убивают украинцев российские солдаты поэтому?
Каких то третьих?
Вот это Безмозглый ошарашил...
Убивают украинцев российские солдаты поэтому?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5549
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:23
Цитата:
Похвально, что вы знаете легенд футбола: - Эдсон Орантес ду Насименту и Мануэля Франчиску ду Сантоса.
Кстати: в детстве мы изучали финты и удары по потрёпанной и самоиздатской книге Пеле "О футболе".
И он резанный удар называл: - БАНАНОВЫЙ.
Я нигде после этого не встречал такое название.
alex_60:
Пеле с Гарринчей
Пеле с Гарринчей
Похвально, что вы знаете легенд футбола: - Эдсон Орантес ду Насименту и Мануэля Франчиску ду Сантоса.
Кстати: в детстве мы изучали финты и удары по потрёпанной и самоиздатской книге Пеле "О футболе".
И он резанный удар называл: - БАНАНОВЫЙ.
Я нигде после этого не встречал такое название.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:36
Цитата:
//бывают случаи, когда прямой удар в ворота невозможен, к примеру, когда выстраивается защитная «стенка», чтобы препятствовать штрафному удару. В подобных обстоятельствах нужно либо пасовать мяч партнеру, занимающему более выгодную позицию, или же ударить так, чтобы мяч взлетел в воздух, пролетел по кривой через головы противников и попал в ворота. такой сильный резаный удар по воротам в Бразилии обычно называют «банановый удар».///
Учимся играть в футбол с ПЕЛЕ. Часть третья. Удары.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 19:38]
ACROS:
И он резанный удар называл: - БАНАНОВЫЙ. Я нигде после этого не встречал такое название.
И он резанный удар называл: - БАНАНОВЫЙ. Я нигде после этого не встречал такое название.
//бывают случаи, когда прямой удар в ворота невозможен, к примеру, когда выстраивается защитная «стенка», чтобы препятствовать штрафному удару. В подобных обстоятельствах нужно либо пасовать мяч партнеру, занимающему более выгодную позицию, или же ударить так, чтобы мяч взлетел в воздух, пролетел по кривой через головы противников и попал в ворота. такой сильный резаный удар по воротам в Бразилии обычно называют «банановый удар».///
Учимся играть в футбол с ПЕЛЕ. Часть третья. Удары.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 19:38]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5549
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 20:09
Цитата:
Точно: - а, у нас она была отпечатанной на простой пишущей машинке, с фотографиями сделанными "Смена-8".
alex_60:
Учимся играть в футбол с ПЕЛЕ
Учимся играть в футбол с ПЕЛЕ
Точно: - а, у нас она была отпечатанной на простой пишущей машинке, с фотографиями сделанными "Смена-8".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:30
Абайка, тревога, подъём
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:37
Цитата:
а что канадца на лгбт параде изнасиловали в виннипеге? если нет то я лучше спать пойду)
у нас пол 12 ночи а не пол 12 дня
работай (слово на буквы н которое у вас считается табу) строчи)
maxsaf:
Абайка, тревога, подъём
Абайка, тревога, подъём
а что канадца на лгбт параде изнасиловали в виннипеге? если нет то я лучше спать пойду)
у нас пол 12 ночи а не пол 12 дня
работай (слово на буквы н которое у вас считается табу) строчи)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:39
Цитата:
Ты чё, хату в челябе продал? Откуда столько смелости?
abaika95: а россия на кой х.. у нас тут под боком валяется?
Ты чё, хату в челябе продал? Откуда столько смелости?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:40
Цитата:
Так это не ты решаешь
abaika95:
я лучше спать пойду)
я лучше спать пойду)
Так это не ты решаешь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:45
Цитата:
нет еще одну купил а че они мне сделают? союзника из одкб трогать нельзя
ата ата-та)) Цитата:
завтра отпишусь
какие сны видел цветные или нет
не вздумай ночью дрыхнуть, строчи тут до посенения
а то накажу)
maxsaf:
Ты чё, хату в челябе продал? Откуда столько смелости?
Ты чё, хату в челябе продал? Откуда столько смелости?
нет еще одну купил а че они мне сделают? союзника из одкб трогать нельзя
ата ата-та)) Цитата:
maxsaf:
Так это не ты решаешь
Так это не ты решаешь
завтра отпишусь
какие сны видел цветные или нет
не вздумай ночью дрыхнуть, строчи тут до посенения
а то накажу)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:51
Цитата:
Так ты из этих? Как там это у вас называется? Доминант, что-ли?
abaika95:
а то накажу)
а то накажу)
Так ты из этих? Как там это у вас называется? Доминант, что-ли?
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