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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4021
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 01:06
#15751
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А вот так , чтобы назвать его упырём? Не согласен. Он верил в свою миссию на Земле и надо отдать ему должное смог увлечь многих
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 09:24
#15752
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Цитата:
saba:
вот так , чтобы назвать его упырём? Не согласен. Он верил в свою миссию на Земле и надо отдать ему должное смог увлечь многих

Как и несравненный Адольф Гитлер.
А ведь тоже верил и так же увлек миллионы сограждан, чтобы на пару со Сталиным уничтожать десятки миллионов других..
Вера, она да, Святая.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 09:44
#15753
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Цитата:
saba:
Ленин хотел сделать человечество счастливым, а

Чикатило тоже помню, хотел осчастливить тех, к кому притрагивался.
Но вот со стороны это как то не оценили..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:10
#15754
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quote]ACROS: Абайка - Алекс - 1:0. Аргентина-Ямайка : - ...такая боль, такая боль...их лица печальны..."

Судейская бригада какая?
Акрос, Саба, Кайрат?
Тогда тут бы и Пеле с Гарринчей не смогли бы помочь.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 19:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:16
#15755
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Блин, война идет из за туалетов?
Каких то третьих?
Вот это Безмозглый ошарашил...
Убивают украинцев российские солдаты поэтому?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:23
#15756
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Цитата:
alex_60:
Пеле с Гарринчей


Похвально, что вы знаете легенд футбола: - Эдсон Орантес ду Насименту и Мануэля Франчиску ду Сантоса.

Кстати: в детстве мы изучали финты и удары по потрёпанной и самоиздатской книге Пеле "О футболе".
И он резанный удар называл: - БАНАНОВЫЙ.
Я нигде после этого не встречал такое название.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 19:36
#15757
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Цитата:
ACROS:
И он резанный удар называл: - БАНАНОВЫЙ. Я нигде после этого не встречал такое название.


//бывают случаи, когда прямой удар в ворота невозможен, к примеру, когда выстраивается защитная «стенка», чтобы препятствовать штрафному удару. В подобных обстоятельствах нужно либо пасовать мяч партнеру, занимающему более выгодную позицию, или же ударить так, чтобы мяч взлетел в воздух, пролетел по кривой через головы противников и попал в ворота. такой сильный резаный удар по воротам в Бразилии обычно называют «банановый удар».///

Учимся играть в футбол с ПЕЛЕ. Часть третья. Удары.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 19:38]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5549
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 20:09
#15758
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Цитата:
alex_60:
Учимся играть в футбол с ПЕЛЕ


Точно: - а, у нас она была отпечатанной на простой пишущей машинке, с фотографиями сделанными "Смена-8".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:30
#15759
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Абайка, тревога, подъём :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:37
#15760
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Цитата:
maxsaf:
Абайка, тревога, подъём

а что канадца на лгбт параде изнасиловали в виннипеге? если нет то я лучше спать пойду)
у нас пол 12 ночи а не пол 12 дня
работай (слово на буквы н которое у вас считается табу) строчи)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:39
#15761
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Цитата:
abaika95: а россия на кой х.. у нас тут под боком валяется?

Ты чё, хату в челябе продал? Откуда столько смелости? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:40
#15762
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Цитата:
abaika95:
я лучше спать пойду)

Так это не ты решаешь :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:45
#15763
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Цитата:
maxsaf:
Ты чё, хату в челябе продал? Откуда столько смелости?

нет еще одну купил а че они мне сделают? союзника из одкб трогать нельзя
ата ата-та)) Цитата:
maxsaf:
Так это не ты решаешь

завтра отпишусь
какие сны видел цветные или нет
не вздумай ночью дрыхнуть, строчи тут до посенения
а то накажу)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 23:51
#15764
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Цитата:
abaika95:
а то накажу)

Так ты из этих? Как там это у вас называется? Доминант, что-ли? :lol:
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