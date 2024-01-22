Отправлено: - 23:31

maxsaf:

Как? Запретами? Завтра они в головное отчитаются, что их тут запрещают, послезавтра "оранжевая революция" печеньки принесет... Чё дальше?

Цитата:поживем увидим)а россия на кой х.. у нас тут под боком валяется? пусть защищает) а захочет оккупировать с другой стороны китай этого сделать не позволит) казахстан зажитый со всех сторон выгоден всем как нейтрал и никому не выгодно к нам залезать) так что запретим этих лгбшников не убудет)так что там про россию то и дружбу с сша ты так и не ответил? лучше с кем дружить и в какой стране запада жить при этом?))