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≡ "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48426
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 17:05
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6 декабря на страничке ОФ "Дебора KST" появилась публикация о том, что жительнице областного центра отказали в согласовании митинга, приуроченного к международному женскому дню. В качестве причины отказа чиновники указали, что с 7 по 9 марта все три локации города, где разрешено проводить митинги, заняты общественными мероприятиями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21500
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 23:27
#30
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Цитата:
111:
Не для того нас природа мужиками сделала, чтоб наши женщины приносили в дом еду.

А чё твоя постоянно пакеты еды тащит домой, а ты сзади ее фоткаешь? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14662
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 23:31
#31
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Цитата:
maxsaf:
Как? Запретами? Завтра они в головное отчитаются, что их тут запрещают, послезавтра "оранжевая революция" печеньки принесет... Чё дальше?

поживем увидим)
а россия на кой х.. у нас тут под боком валяется? пусть защищает) а захочет оккупировать с другой стороны китай этого сделать не позволит) казахстан зажитый со всех сторон выгоден всем как нейтрал и никому не выгодно к нам залезать) так что запретим этих лгбшников не убудет)
так что там про россию то и дружбу с сша ты так и не ответил? лучше с кем дружить и в какой стране запада жить при этом?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14662
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 23:33
#32
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Цитата:
таноми52:
Трусят акиматовские. "Как бы чего не вышло..." Боятся, что не смогут справиться, в случае чего, с ситуацией

помнится кое кто пищал в январе
"не качайте лодку провокаторы!!!" ужос че творится, памагити!
два года прошло и голосок прорезался)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1182
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 23.01.24 - 00:42
#33
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Как полюбилось чиновником новоявленные слово "локация"! Уже везде и всюду его суют. Скоро места в трамвае будут называть локациями
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3748
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 23.01.24 - 00:47
#34
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Цитата:
abaika95:
помнится кое кто пищал в январе


Что за бред, да ещё и с такой ненавистью?
Всё ещё у тебя в печёнках сижу?
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