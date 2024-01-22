Отправлено: - 09:24

saba:

вот так , чтобы назвать его упырём? Не согласен. Он верил в свою миссию на Земле и надо отдать ему должное смог увлечь многих

Цитата:Как и несравненный Адольф Гитлер.А ведь тоже верил и так же увлек миллионы сограждан, чтобы на пару со Сталиным уничтожать десятки миллионов других..Вера, она да, Святая.