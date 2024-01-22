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"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48426
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 17:05
6 декабря на страничке ОФ "Дебора KST" появилась публикация о том, что жительнице областного центра отказали в согласовании митинга, приуроченного к международному женскому дню. В качестве причины отказа чиновники указали, что с 7 по 9 марта все три локации города, где разрешено проводить митинги, заняты общественными мероприятиями.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3236
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 17:05
Казахастан вроде как новый, а аким и его зам из Казахстана старого и всё так же боятся митингов как огня.
[Исправлено: юля елиссева, 22.01.2024 - 17:06]
[Исправлено: юля елиссева, 22.01.2024 - 17:06]
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:10
Цитата:
Очень созвучно с ответом какой-то французской королевы на требования народа о хлебе: "Если у них нет хлеба - пусть покупают пирожные!".
- Все ответы даны в правовом поле, - поддержал акима его заместитель Мажит ШУЛЕНОВ.
Очень созвучно с ответом какой-то французской королевы на требования народа о хлебе: "Если у них нет хлеба - пусть покупают пирожные!".
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 47
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:15
Логика проста, если хочется праздника на районе пиши заявку на митинг и о чудо там будет какое то мероприятие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14652
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:23
Цитата:
если нет митинга-пусть едят мороженое
полезней будет))
что за мания у либерни всех мастей митинговать?
что это дает? привлекает внимание к какой то проблеме? у вас соц сети есть огромная мировая площадка где вас тысячи людей увидят и выслушают и помогут
а что тогда митинг дает ? причем мы же все понимаем там не майдан будет с палатками и факелами а придут 10-15 девушек с синими волосами с распечатаными плакатами по типу "женщина тоже человек" и будут пол часа горланить речевки
их снимет 250 журналистов
послушают 4 зеваки из которых 2 алкаша и 2 голубя
на охрану выделят полицейских
а то мало ли голубь на кого накекает а потом окажется что это нападение на митингующих
и что в итоге? девушки потешат свое самолюбие, будут потом кичится внукам что не испугались а как вышли на революцию и высказали все что думают!!
героини! в западных сми покажут сюжеты какнибудь типа "первый парад лгбт в костанае" в россии покажут что у нас майдан црушный прошел финансируемый госдедом
а нашему городскому акимату упало такое расхелбывать потом?))) да идите вы лесом и в суд)) вот и ответ)
Козлов я:
"Если у них нет хлеба - пусть покупают пирожные!".
"Если у них нет хлеба - пусть покупают пирожные!".
если нет митинга-пусть едят мороженое
полезней будет))
что за мания у либерни всех мастей митинговать?
что это дает? привлекает внимание к какой то проблеме? у вас соц сети есть огромная мировая площадка где вас тысячи людей увидят и выслушают и помогут
а что тогда митинг дает ? причем мы же все понимаем там не майдан будет с палатками и факелами а придут 10-15 девушек с синими волосами с распечатаными плакатами по типу "женщина тоже человек" и будут пол часа горланить речевки
их снимет 250 журналистов
послушают 4 зеваки из которых 2 алкаша и 2 голубя
на охрану выделят полицейских
а то мало ли голубь на кого накекает а потом окажется что это нападение на митингующих
и что в итоге? девушки потешат свое самолюбие, будут потом кичится внукам что не испугались а как вышли на революцию и высказали все что думают!!
героини! в западных сми покажут сюжеты какнибудь типа "первый парад лгбт в костанае" в россии покажут что у нас майдан црушный прошел финансируемый госдедом
а нашему городскому акимату упало такое расхелбывать потом?))) да идите вы лесом и в суд)) вот и ответ)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3236
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 17:38
Цитата:
экий ты кровожадный))
Козлов я:
Очень созвучно с ответом какой-то французской королевы
Очень созвучно с ответом какой-то французской королевы
экий ты кровожадный))
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:38
Боятся чиновники людей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6614
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:45
Просто удивительно, столько лет прошло после декабрьских событий 1986 года ,когда назначили Колбина вместо Кунаева,так вот до сих пор не выяснили кто же этот негодяй который развозил по общежитиям спиртное и подстрекал студентов казахской нации на протест.
Неужели власти боятся чего-то подобного.
Неужели власти боятся чего-то подобного.
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 18:21
Ну митинг идиотизма и феминизма согласен, нам как то не нужен..
Мы не Ойропа, хотят делать как в России туалеты для трансгендеров, пожалуйста, но без бабского феминизма пожалуйста.
Мы не Ойропа, хотят делать как в России туалеты для трансгендеров, пожалуйста, но без бабского феминизма пожалуйста.
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 18:26
Цитата:
Не так. Боится власть своего народа!
Вот это будет точнее.
Skeptic:
Боятся чиновники людей.
Боятся чиновники людей.
Не так. Боится власть своего народа!
Вот это будет точнее.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19736
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 18:26
какая туфта в доводах
как пример
//На площади Целинников с 10 до 18 часов акция-флешмоб "Встречают по обложке" (7 марта)///
флешмоб (любой) занимает не более часа. по определению.
тут у них на 8 часов . за дураков людей что ли считают.
по факту будет человек десять студентов, если и будет вообще,
на вопрос зачем вы здесь- скажут препод сказал прийти зачем то.
было же уже такое.
остальные "мероприятия" из той же оперы.
как пример
//На площади Целинников с 10 до 18 часов акция-флешмоб "Встречают по обложке" (7 марта)///
флешмоб (любой) занимает не более часа. по определению.
тут у них на 8 часов . за дураков людей что ли считают.
по факту будет человек десять студентов, если и будет вообще,
на вопрос зачем вы здесь- скажут препод сказал прийти зачем то.
было же уже такое.
остальные "мероприятия" из той же оперы.
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 18:37
Чтобы баба кормила меня, чтобы я дома кушать варил, стирал и убирал напополам, а то она в суд подаст, чтобы в кафе каждый платил за себя сам..
Нафига такая баба?
Нафига такая баба?
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.01.24
- Сообщений:
- 10
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 20:18
Цитата:
Как же вы любите рассуждать за других. Захотели женщины провести митинг, это их конституционное право. Сначала проведите его, а потом видно будет что дает или не дает и напишите выводы. По-другому это не работает. Два года назад во время событий президент четко сказал митинги будут иметь уведомительный характер. А на деле? Тогда где Жана Казахстан
abaika95:
что за мания у либерни всех мастей митинговать? что это дает? привлекает внимание к какой то проблеме? у вас соц сети есть огромная мировая площадка где вас тысячи людей увидят и выслушают и помогут а что тогда митинг дает
что за мания у либерни всех мастей митинговать? что это дает? привлекает внимание к какой то проблеме? у вас соц сети есть огромная мировая площадка где вас тысячи людей увидят и выслушают и помогут а что тогда митинг дает
Как же вы любите рассуждать за других. Захотели женщины провести митинг, это их конституционное право. Сначала проведите его, а потом видно будет что дает или не дает и напишите выводы. По-другому это не работает. Два года назад во время событий президент четко сказал митинги будут иметь уведомительный характер. А на деле? Тогда где Жана Казахстан
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 20:37
Цитата:
Ну мне кажется, что равноправие, это уже слишком.
Вот сейчас в семье комилец я, нас 5 человек.
Это нормально.
Но если работать будет еще и она как мужик, думаю это беспредел будет.
Не для того нас природа мужиками сделала, чтоб наши женщины приносили в дом еду.
Vedler_sila:
Захотели женщины провести митинг, это их конституционное право.
Захотели женщины провести митинг, это их конституционное право.
Ну мне кажется, что равноправие, это уже слишком.
Вот сейчас в семье комилец я, нас 5 человек.
Это нормально.
Но если работать будет еще и она как мужик, думаю это беспредел будет.
Не для того нас природа мужиками сделала, чтоб наши женщины приносили в дом еду.
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 21:30
Цитата:
Не соглашусь.
Власть - понятие абстрактное. Оно не может само по себе бояться или не бояться.
Боятся вполне себе конкретные личности. С именами и фамилиями. При должностях.
Самое смешное, что и среди них есть личности, которые не боялись БЫ. Но - вынуждены бояться, ибо им начальство не даёт с народом на равных разговаривать, не бояться его. Вдруг они авторитет заработают и на выборах выиграют?
Козлов я:
Не соглашусь.
Власть - понятие абстрактное. Оно не может само по себе бояться или не бояться.
Боятся вполне себе конкретные личности. С именами и фамилиями. При должностях.
Самое смешное, что и среди них есть личности, которые не боялись БЫ. Но - вынуждены бояться, ибо им начальство не даёт с народом на равных разговаривать, не бояться его. Вдруг они авторитет заработают и на выборах выиграют?
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