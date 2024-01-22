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≡ "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48426
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 17:05
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6 декабря на страничке ОФ "Дебора KST" появилась публикация о том, что жительнице областного центра отказали в согласовании митинга, приуроченного к международному женскому дню. В качестве причины отказа чиновники указали, что с 7 по 9 марта все три локации города, где разрешено проводить митинги, заняты общественными мероприятиями.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3236
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 17:05
#1
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Казахастан вроде как новый, а аким и его зам из Казахстана старого и всё так же боятся митингов как огня.

[Исправлено: юля елиссева, 22.01.2024 - 17:06]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3315
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:10
#2
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Цитата:
- Все ответы даны в правовом поле, - поддержал акима его заместитель Мажит ШУЛЕНОВ.

Очень созвучно с ответом какой-то французской королевы на требования народа о хлебе: "Если у них нет хлеба - пусть покупают пирожные!".
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
47
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:15
#3
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Логика проста, если хочется праздника на районе пиши заявку на митинг и о чудо там будет какое то мероприятие.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14652
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:23
#4
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Цитата:
Козлов я:
"Если у них нет хлеба - пусть покупают пирожные!".

если нет митинга-пусть едят мороженое
полезней будет))


что за мания у либерни всех мастей митинговать?
что это дает? привлекает внимание к какой то проблеме? у вас соц сети есть огромная мировая площадка где вас тысячи людей увидят и выслушают и помогут
а что тогда митинг дает ? причем мы же все понимаем там не майдан будет с палатками и факелами а придут 10-15 девушек с синими волосами с распечатаными плакатами по типу "женщина тоже человек" и будут пол часа горланить речевки
их снимет 250 журналистов
послушают 4 зеваки из которых 2 алкаша и 2 голубя
на охрану выделят полицейских
а то мало ли голубь на кого накекает а потом окажется что это нападение на митингующих
и что в итоге? девушки потешат свое самолюбие, будут потом кичится внукам что не испугались а как вышли на революцию и высказали все что думают!!

героини! в западных сми покажут сюжеты какнибудь типа "первый парад лгбт в костанае" в россии покажут что у нас майдан црушный прошел финансируемый госдедом

а нашему городскому акимату упало такое расхелбывать потом?))) да идите вы лесом и в суд)) вот и ответ)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3236
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 17:38
#5
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Цитата:
Козлов я:
Очень созвучно с ответом какой-то французской королевы

экий ты кровожадный))
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1107
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:38
#6
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Боятся чиновники людей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6614
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 17:45
#7
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Просто удивительно, столько лет прошло после декабрьских событий 1986 года ,когда назначили Колбина вместо Кунаева,так вот до сих пор не выяснили кто же этот негодяй который развозил по общежитиям спиртное и подстрекал студентов казахской нации на протест.
Неужели власти боятся чего-то подобного.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35137
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 18:21
#8
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Ну митинг идиотизма и феминизма согласен, нам как то не нужен..
Мы не Ойропа, хотят делать как в России туалеты для трансгендеров, пожалуйста, но без бабского феминизма пожалуйста.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3315
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 18:26
#9
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Цитата:
Skeptic:
Боятся чиновники людей.

Не так. Боится власть своего народа!
Вот это будет точнее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19736
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 18:26
#10
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какая туфта в доводах

как пример
//На площади Целинников с 10 до 18 часов акция-флешмоб "Встречают по обложке" (7 марта)///
флешмоб (любой) занимает не более часа. по определению.
тут у них на 8 часов . за дураков людей что ли считают.
по факту будет человек десять студентов, если и будет вообще,
на вопрос зачем вы здесь- скажут препод сказал прийти зачем то.
было же уже такое.

остальные "мероприятия" из той же оперы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35137
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 18:37
#11
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Чтобы баба кормила меня, чтобы я дома кушать варил, стирал и убирал напополам, а то она в суд подаст, чтобы в кафе каждый платил за себя сам..
Нафига такая баба?
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V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
10
Re: "Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат...
Отправлено: 22.01.24 - 20:18
#12
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Цитата:
abaika95:
что за мания у либерни всех мастей митинговать? что это дает? привлекает внимание к какой то проблеме? у вас соц сети есть огромная мировая площадка где вас тысячи людей увидят и выслушают и помогут а что тогда митинг дает

Как же вы любите рассуждать за других. Захотели женщины провести митинг, это их конституционное право. Сначала проведите его, а потом видно будет что дает или не дает и напишите выводы. По-другому это не работает. Два года назад во время событий президент четко сказал митинги будут иметь уведомительный характер. А на деле? Тогда где Жана Казахстан
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35137
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 20:37
#13
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Цитата:
Vedler_sila:
Захотели женщины провести митинг, это их конституционное право.

Ну мне кажется, что равноправие, это уже слишком.
Вот сейчас в семье комилец я, нас 5 человек.
Это нормально.
Но если работать будет еще и она как мужик, думаю это беспредел будет.
Не для того нас природа мужиками сделала, чтоб наши женщины приносили в дом еду.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1107
"Можете в суд подать или прокуратуру" - Марат Жундубаев об очередном отказе в митингах к Международному женскому дню в Костанае
Отправлено: 22.01.24 - 21:30
#14
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Цитата:
Козлов я:

Не соглашусь.
Власть - понятие абстрактное. Оно не может само по себе бояться или не бояться.
Боятся вполне себе конкретные личности. С именами и фамилиями. При должностях.
Самое смешное, что и среди них есть личности, которые не боялись БЫ. Но - вынуждены бояться, ибо им начальство не даёт с народом на равных разговаривать, не бояться его. Вдруг они авторитет заработают и на выборах выиграют?
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