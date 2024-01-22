Отправлено: - 20:18

abaika95:

что за мания у либерни всех мастей митинговать? что это дает? привлекает внимание к какой то проблеме? у вас соц сети есть огромная мировая площадка где вас тысячи людей увидят и выслушают и помогут а что тогда митинг дает

Цитата:Как же вы любите рассуждать за других. Захотели женщины провести митинг, это их конституционное право. Сначала проведите его, а потом видно будет что дает или не дает и напишите выводы. По-другому это не работает. Два года назад во время событий президент четко сказал митинги будут иметь уведомительный характер. А на деле? Тогда где Жана Казахстан