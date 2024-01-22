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≡ Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48426
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5549
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 19:16
#30
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Цитата://Страна такого не простит никогда.//

Немножко, некорректно, я так думаю: - Смадияров мырза, представляет ГОСУДАРСТВО, но не страну.

Это два - разных понятии.


Государство - на данный момент- это Назарбаев с 162 человеками;
Страна- это остальные - 19 999 837 человек.
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