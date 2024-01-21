Отправлено: - 10:20

родом из Шанхая2022:

европейцы принесли прогресс в северную и южную америку а вот в африку не донесли или что там случилось с этим прогрессом не прижился каким то образом не знаю до сих пор голодают в век прогресса.

Цитата:тоже интереснокак так получается что черный из африки выбирается и становится в сша президентом и адвокатом а в африке жил бедно?как так получается что индус из индии выбирается и становится премьер министром британии а в индии бы прозябал в нищитедело в людях? переезде на запад? или в том что весь запад все соки высасывают из третьих стран не давая им развиваться, выкачивает ресурсы, мозги а в замен закобаляет их кредитами, налогами и санкциямиа если страна третьего мира вздумает взбыркнуть на те вам 6 флот США подьехал и иностранный легион высадилсячто то как у империи отберешь ее колонии она тут же скатывается в эконмическую яму из которой потом постепенно выбирается за счет награбленного в колонияха если у этих бывших империй еще и рычаги влияния на бывшие колонии отобрать то что будет? чеж французы так нервно зашевелились от того что их из БЕДНЕЙШЕЙ черной африки выгонять начали китайские компании с наёмниками из вагнера? черная и арабская африка же бесполезная по мнению французов, они ее кормят и спасают постоянно зачем они за эту обузу держаться то?))) потому что вся франция а с ней и евросоюз держится на ограблении африки и выкачке ресурсовотбери у них этот материк тут же немецкие машины в цене взлетят а французики не смогут круасаны каждое утро покупать потому что станет накладнотоже самое у россии с кавказом, средней азии и сибирьюесли все экономические и логистические ниточки Москве обрезать то окажется что вся сытая жизнь москвичей зиждилась на азиатской нефти и газе, дешевой раб силе из средней азии и выкачки ресурсовв челябинске давеча былотменили там таджиков и узбеков с 1 январявсё коллапсдороги не чищенымусор во дворах тоннами собранавтобусы раз в 30 минут стали ходитьмаршрутки еле ходятнаселение на остановках уже матом ругается)привыкли к чистоте а тут оказывается местные и убираться то нехотят)парадокс