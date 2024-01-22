Отправлено: - 18:18

Skeptic:

Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией,

Цитата:Хм..Кто поймет то?И хватит гнать наконец, говоря о том, что мы не дружим с Россией, тем более у меня там сородичей в три раза больше чем тут.Не надо нагнетать.А говоря о том, что у нас айфоны и всякие Майкрософты, инстаграммы и тд, так это обычные рыночные отношения, а не пресмыкание.Клеветать то на нас вот только не надо.