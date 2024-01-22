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≡ Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48426
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14652
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:59
#15
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кстати еще древнее красивое русское слово Медео переделали в непонятное Медеу
что это? как это переводится теперь? не знают газеты не знают прохожие что теперь делать с этим названием)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19736
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 16:36
#16
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Цитата:
abaika95:
бла бла бла


Дя тебя да, раз не дошло.
Бывает.
Там все разложено по полочкам
Откуда и почему.
Начиная с многих веков назад.
Могу ещё больше информации дать, но
Зря время тратить не буду, тебя и так уже понесло..
Ты же писатель, а не читатель.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 16:43]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
103
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 16:51
#17
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Если что- Новониколаевск, верните историческое название)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35137
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:08
#18
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Цитата:
Михаил:
верните историческое название)))

Это обращение ко мню?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4854
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:10
#19
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Цитата:
abaika95:
как узень переводится с русского? вопрос то простой) не можешь ответить? а урал как переводится с русского?


Өзен-на русский лад узень. Слово яик тоже с тюркскими корнями, на казахском жайық, до 1775 года река урал яик называлась. "Грамотей" выше указывает яицкое казачество, слова яицкое и узень с тюркскими корнями.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14652
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:10
#20
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Цитата:
alex_60:
Дя тебя да, раз не дошло.

конкретно узень что означает по русски?) перевод есть? а мать городов русских киев как переводится а мордовская речка москва?)) Цитата:
Михаил:
Если что- Новониколаевск, верните историческое название))

святой православной церкви царь николай решил что город будет кустанаем
а с древнеславянского не рассказал как перводится название сия)
хотите чтобы мы святому перечили в переименовании города и назвали город урдабаем?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14652
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:13
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
Өзен-на русский лад узень.

нет они же доказывают что это русское слово которое переименовали
пусть в словаре ожегова или даля хоть поищут что узень означает то?) Цитата:
Kairat stayer:
яицкое казачество

это очень просто
яицкое потому что яиц у казаков было много потому и яицкое) но императрице это не понравилось, пошлятина какая и она переименовала войско в уральское а урал по русских означает грузовик военный шестиколёсный)
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
47
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 17:24
#22
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'Код:
'
Да действительно закройте, ну и соответственно быстрее программу придумайте чтобы забрать с Казахстана в свою любимую страну. И не надо им здесь в форуме что то писать.


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a


§ alex_60







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
24.05.18
Сообщений: 
19736








  Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан


Отправлено: 22.01.24 - 17:41


#23 




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ну все..
когда сказать нечего по делу   ,
вступают в бой "железные доводы"
типа -Адам был казахом.
Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп.
все это уже известно.

[Исправлено: alex_60,  22.01.2024 - 17:42]


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Skeptic


* Skeptic







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.11.21
Сообщений: 
1106








  Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...


Отправлено: 22.01.24 - 17:43


#24 




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Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией, чем пресмыкаться перед США.
Тогда и вся эта мышиная возня с переименованиями закончится.


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
35137








  Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан


Отправлено: 22.01.24 - 18:18


#25 




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Цитата:
Skeptic:
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией,

Хм..
Кто поймет то?
И хватит гнать наконец, говоря о том, что мы не дружим с Россией, тем более у меня там сородичей в три раза больше чем тут.
Не надо нагнетать.
А говоря о том, что у нас айфоны и всякие Майкрософты, инстаграммы и тд, так это обычные рыночные отношения, а не пресмыкание.
Клеветать то на нас вот только не надо.


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A


§ ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
5549








  Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...


Отправлено: 22.01.24 - 18:33


#26 




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Цитата:
Skeptic:
лучше дружить с Россией


 А, кто сказал что не дружат: - АЭС - русские будут строить; 3 ТЭЦ - тоже русские будут строить; Байконур - почти ИХ; официальный язык в Казахстане - не китайский, не аглицкий, не немецкии, а именно русский; вывески на гос.учреждениях и на других организациях- тоже как на казахском так и на именно на русском, а не на китайском; саммиты приграничных областей проводят только и только с русскими территориями (я  что то не слышал что бы подобное проводилось с кыргызами, с узбеками, с туркменами, с китайцами). Можно продолжать до бесконечности.

  Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
35137








  Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан


Отправлено: 22.01.24 - 18:35


#27 




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Цитата:
ACROS:
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???

Он так и не ответил, откуда он это на клеветал..


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A


§ ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
5549








  Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...


Отправлено: 22.01.24 - 18:47


#28 




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Цитата:
111:
не ответил,


  Мне вот интересно: "..почему он решил запретить именно со ВТОРОГО класса, в первом значить можно изучать, а со второго НЕЛЬЗЯ..."


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A


§ ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
5549








  Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...


Отправлено: 22.01.24 - 18:55


#29 




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Цитата:
abaika95:

Цитата:
alex_60:


 Абайка - Алекс - 1:0.  Аргентина-Ямайка : - ...такая боль, такая боль...их лица печальны..."


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