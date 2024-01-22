Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48426
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14652
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:59
кстати еще древнее красивое русское слово Медео переделали в непонятное Медеу
что это? как это переводится теперь? не знают газеты не знают прохожие что теперь делать с этим названием)
что это? как это переводится теперь? не знают газеты не знают прохожие что теперь делать с этим названием)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19736
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 16:36
Цитата:
Дя тебя да, раз не дошло.
Бывает.
Там все разложено по полочкам
Откуда и почему.
Начиная с многих веков назад.
Могу ещё больше информации дать, но
Зря время тратить не буду, тебя и так уже понесло..
Ты же писатель, а не читатель.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 16:43]
abaika95:
бла бла бла
бла бла бла
Дя тебя да, раз не дошло.
Бывает.
Там все разложено по полочкам
Откуда и почему.
Начиная с многих веков назад.
Могу ещё больше информации дать, но
Зря время тратить не буду, тебя и так уже понесло..
Ты же писатель, а не читатель.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 16:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 103
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 16:51
Если что- Новониколаевск, верните историческое название)))
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:08
Цитата:
Это обращение ко мню?
Михаил:
верните историческое название)))
верните историческое название)))
Это обращение ко мню?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4854
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:10
Цитата:
Өзен-на русский лад узень. Слово яик тоже с тюркскими корнями, на казахском жайық, до 1775 года река урал яик называлась. "Грамотей" выше указывает яицкое казачество, слова яицкое и узень с тюркскими корнями.
abaika95:
как узень переводится с русского? вопрос то простой) не можешь ответить? а урал как переводится с русского?
как узень переводится с русского? вопрос то простой) не можешь ответить? а урал как переводится с русского?
Өзен-на русский лад узень. Слово яик тоже с тюркскими корнями, на казахском жайық, до 1775 года река урал яик называлась. "Грамотей" выше указывает яицкое казачество, слова яицкое и узень с тюркскими корнями.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14652
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:10
Цитата:
конкретно узень что означает по русски?) перевод есть? а мать городов русских киев как переводится а мордовская речка москва?)) Цитата:
святой православной церкви царь николай решил что город будет кустанаем
а с древнеславянского не рассказал как перводится название сия)
хотите чтобы мы святому перечили в переименовании города и назвали город урдабаем?))
alex_60:
Дя тебя да, раз не дошло.
Дя тебя да, раз не дошло.
конкретно узень что означает по русски?) перевод есть? а мать городов русских киев как переводится а мордовская речка москва?)) Цитата:
Михаил:
Если что- Новониколаевск, верните историческое название))
Если что- Новониколаевск, верните историческое название))
святой православной церкви царь николай решил что город будет кустанаем
а с древнеславянского не рассказал как перводится название сия)
хотите чтобы мы святому перечили в переименовании города и назвали город урдабаем?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14652
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:13
Цитата:
нет они же доказывают что это русское слово которое переименовали
пусть в словаре ожегова или даля хоть поищут что узень означает то?) Цитата:
это очень просто
яицкое потому что яиц у казаков было много потому и яицкое) но императрице это не понравилось, пошлятина какая и она переименовала войско в уральское а урал по русских означает грузовик военный шестиколёсный)
Kairat stayer:
Өзен-на русский лад узень.
Өзен-на русский лад узень.
нет они же доказывают что это русское слово которое переименовали
пусть в словаре ожегова или даля хоть поищут что узень означает то?) Цитата:
Kairat stayer:
яицкое казачество
яицкое казачество
это очень просто
яицкое потому что яиц у казаков было много потому и яицкое) но императрице это не понравилось, пошлятина какая и она переименовала войско в уральское а урал по русских означает грузовик военный шестиколёсный)
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 47
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 17:24
'Код:
Да действительно закройте, ну и соответственно быстрее программу придумайте чтобы забрать с Казахстана в свою любимую страну. И не надо им здесь в форуме что то писать.
'
Да действительно закройте, ну и соответственно быстрее программу придумайте чтобы забрать с Казахстана в свою любимую страну. И не надо им здесь в форуме что то писать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19736
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 17:41
ну все..
когда сказать нечего по делу ,
вступают в бой "железные доводы"
типа -Адам был казахом.
Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп.
все это уже известно.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 17:42]
когда сказать нечего по делу ,
вступают в бой "железные доводы"
типа -Адам был казахом.
Казахи выкопали Каспийское море. итд и тп.
все это уже известно.
[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 17:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1106
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 17:43
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией, чем пресмыкаться перед США.
Тогда и вся эта мышиная возня с переименованиями закончится.
Тогда и вся эта мышиная возня с переименованиями закончится.
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 18:18
Цитата:
Хм..
Кто поймет то?
И хватит гнать наконец, говоря о том, что мы не дружим с Россией, тем более у меня там сородичей в три раза больше чем тут.
Не надо нагнетать.
А говоря о том, что у нас айфоны и всякие Майкрософты, инстаграммы и тд, так это обычные рыночные отношения, а не пресмыкание.
Клеветать то на нас вот только не надо.
Skeptic:
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией,
Когда Россия закончит СВО, всё в мире изменится. И у нас "вдруг" поймут, что лучше дружить с Россией,
Хм..
Кто поймет то?
И хватит гнать наконец, говоря о том, что мы не дружим с Россией, тем более у меня там сородичей в три раза больше чем тут.
Не надо нагнетать.
А говоря о том, что у нас айфоны и всякие Майкрософты, инстаграммы и тд, так это обычные рыночные отношения, а не пресмыкание.
Клеветать то на нас вот только не надо.
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 18:33
Цитата:
А, кто сказал что не дружат: - АЭС - русские будут строить; 3 ТЭЦ - тоже русские будут строить; Байконур - почти ИХ; официальный язык в Казахстане - не китайский, не аглицкий, не немецкии, а именно русский; вывески на гос.учреждениях и на других организациях- тоже как на казахском так и на именно на русском, а не на китайском; саммиты приграничных областей проводят только и только с русскими территориями (я что то не слышал что бы подобное проводилось с кыргызами, с узбеками, с туркменами, с китайцами). Можно продолжать до бесконечности.
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
Skeptic:
лучше дружить с Россией
лучше дружить с Россией
А, кто сказал что не дружат: - АЭС - русские будут строить; 3 ТЭЦ - тоже русские будут строить; Байконур - почти ИХ; официальный язык в Казахстане - не китайский, не аглицкий, не немецкии, а именно русский; вывески на гос.учреждениях и на других организациях- тоже как на казахском так и на именно на русском, а не на китайском; саммиты приграничных областей проводят только и только с русскими территориями (я что то не слышал что бы подобное проводилось с кыргызами, с узбеками, с туркменами, с китайцами). Можно продолжать до бесконечности.
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 18:35
Цитата:
Он так и не ответил, откуда он это на клеветал..
ACROS:
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
Или это ваш очередной БРЕД, типа: - ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрет казахских властей на изучение русского языка в школах и именно со второго класса ???
Он так и не ответил, откуда он это на клеветал..
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 18:47
Цитата:
Мне вот интересно: "..почему он решил запретить именно со ВТОРОГО класса, в первом значить можно изучать, а со второго НЕЛЬЗЯ..."
111:
не ответил,
не ответил,
Мне вот интересно: "..почему он решил запретить именно со ВТОРОГО класса, в первом значить можно изучать, а со второго НЕЛЬЗЯ..."
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 18:55
Цитата:
Цитата:
Абайка - Алекс - 1:0. Аргентина-Ямайка : - ...такая боль, такая боль...их лица печальны..."
abaika95:
Цитата:
alex_60:
Абайка - Алекс - 1:0. Аргентина-Ямайка : - ...такая боль, такая боль...их лица печальны..."
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Skeptic
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать