Отправлено: - 16:36

abaika95:

бла бла бла

[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 16:43]

Цитата:Дя тебя да, раз не дошло.Бывает.Там все разложено по полочкамОткуда и почему.Начиная с многих веков назад.Могу ещё больше информации дать, ноЗря время тратить не буду, тебя и так уже понесло..Ты же писатель, а не читатель.