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≡ Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48426
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14649
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:59
#15
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кстати еще древнее красивое русское слово Медео переделали в непонятное Медеу
что это? как это переводится теперь? не знают газеты не знают прохожие что теперь делать с этим названием)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19732
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 16:36
#16
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Цитата:
abaika95:
бла бла бла


Дя тебя да, раз не дошло.
Бывает.
Там все разложено по полочкам
Откуда и почему.
Начиная с многих веков назад.
Могу ещё больше информации дать, но
Зря время тратить не буду, тебя и так уже понесло..
Ты же писатель, а не читатель.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 16:43]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
103
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 16:51
#17
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Если что- Новониколаевск, верните историческое название)))
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