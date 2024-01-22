Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде. Читать новость
На нуркз тема дальше раскрыта. Ответ телеведущей ////промментировала в своем Telegram-канале реакцию казахстанцев на ее пост "о вытеснении русского языка". "Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие – "мәңгу". От него происходит известный образ манкурта – человека, утратившего память, идентичность, а иногда – и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе в исторических названиях – занятие не просто безграмотное, но и опасное. Прежде всего для тех, кто живет на земле, а не витает в космосе.// Весть текст тут. Много интересного. И про Бората в том числе.
По крайней мере Тина открыто говорит и не прячется за никами на форумах. Тут же некоторые наговорили на гораздо больше, чем на запрет на въезд в Россию. По мне так закрывать им и семье въезд в РФ и все дела. И с недвигой, если есть, помочь расстаться. Вот тогда и посмотрим, идентифицировать не так уж сложно. Один известный узбек уже недавно договорился - поедет домой как миленький и паспорт положит.
Затобольск-Тобыл Павших Борцов- Шаяхметова Гагарина-Назарбаева продолжать можно до бесконечности, но это все ИСТОРИЯ. И от того что еще один объект переименуют в честь кого-то лучше жить не станет. По делам все равно воздастся, а вот разобщать многонациональный казахстанский народ нельзя, за это нужно наказывать: не должно быть титульных наций и и титулов. Жалко стариков, когда их жизнь и их идеалы так легко и просто растаптывают...
маразм крепчал ни кого вообще не удивляет повод по которому эта быстроговорилка вообще возмутилась? что станцию узень назвали жанаозень а станцию нурсултан переделали в астану? не переименование сел или улиц, не закрытие российских каналов у операторов, не отмена каких нибудь камызяков а именно что "русское" название станции узень переименовали в жана узень)))
это же бред сплошной! еще больше удивляет что у нас придали этому такие внимание блогеры и какието журналисты у нас сми пикнуть не могут без разрешения сверху а тут прям с поводка спустили что это? ощущение что народ за младенцев держат как в том мультике "жил был пес" мы все дружно наблюдаем за подстроенной драчкой волка и пса где волк и пес договорились провернуть спектакль лишь бы колбасы двоем потом нахаляву пожрать а народ повелся... и все это было сделано по договору с той стороной а зачем? чтобы запад поверил в напряженные отношения между странами?))) а санкционка то не прекращает через границу переть на север) санкционку как тину наш МИД запретить не может чето
а зачем переводить. город основан в 1968 году, С 1968 года по 1992 год город именовался — Новый Узень. потом Жанаозен по казахски "перевели". в России есть город с таким же названием. Новоузе́нск (также Новый Узень в документах XIX века) — город (с 1835 года) в Саратовской области. а изначально Узени — историческое название области бассейнов степных рек внутреннего стока Большой Узень и Малый Узень, вклинившихся между бассейнами Волги и Урала ... В течение многих веков Узени (на всём протяжении своём) находились в сфере влияния Яицкого казачьего войска.
Тине расскажите что древний новгородский город Кустанай названный истинно по руссски! злые казахи переименовали в Костанай что теперь не понятно всем русским людям что сие название означает? раньше просто было вот кусты значит Куст анай))
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