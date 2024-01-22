Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...

Отправлено: - 15:20

маразм крепчал

ни кого вообще не удивляет повод по которому эта быстроговорилка вообще возмутилась?

что станцию узень назвали жанаозень а станцию нурсултан переделали в астану? не переименование сел или улиц, не закрытие российских каналов у операторов, не отмена каких нибудь камызяков а именно что "русское" название станции узень переименовали в жана узень)))



это же бред сплошной! еще больше удивляет что у нас придали этому такие внимание блогеры и какието журналисты

у нас сми пикнуть не могут без разрешения сверху а тут прям с поводка спустили

что это? ощущение что народ за младенцев держат как в том мультике "жил был пес" мы все дружно наблюдаем за подстроенной драчкой волка и пса где волк и пес договорились провернуть спектакль лишь бы колбасы двоем потом нахаляву пожрать а народ повелся...

и все это было сделано по договору с той стороной а зачем? чтобы запад поверил в напряженные отношения между странами?))) а санкционка то не прекращает через границу переть на север) санкционку как тину наш МИД запретить не может чето