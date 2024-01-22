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≡ "Так выглядели фигуры после бурана" - Предприниматель, раньше срока разобравший ёлку в Житикаре, подал в суд на акимат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48426
"Так выглядели фигуры после бурана" - Предприниматель, раньше срока разобравший ёлку в Житикаре, подал в суд на акимат
Отправлено: 22.01.24 - 15:27
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Алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН подал иск о взыскании средств с акимата Житикара в экономический суд Костаная. В начале января он заявил, что акимат воспользовался на праздник ёлкой, которую он поставил по госзакупкам, но платить отказался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35129
Re: "Так выглядели фигуры после бурана" -...
Отправлено: 22.01.24 - 15:27
#1
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Да, погода была не ахти, за один день все оттаивало.
Как я и говорил, акимат просто воспользовался
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14649
Re: "Так выглядели фигуры после бурана" -...
Отправлено: 22.01.24 - 15:30
#2
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елка не соотствестовала требованиям но ее установили и отпраздновали с ней
а приемщик где был? почему во время не отследили что товар не такой как надо? если поздно елку привезли почему сразу в суд акимат не подал на расторжение договора ? за елку должны заплатить по любому при этом акимат должен направить встречный иск на поставщика за несоответствие требованиям и срыв сроков и внесение поставщика в перечень недобросовестных

если акимат иск не подаст то считай дело проиграл
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