Re: "Так выглядели фигуры после бурана" -...

Отправлено: - 15:30

елка не соотствестовала требованиям но ее установили и отпраздновали с ней

а приемщик где был? почему во время не отследили что товар не такой как надо? если поздно елку привезли почему сразу в суд акимат не подал на расторжение договора ? за елку должны заплатить по любому при этом акимат должен направить встречный иск на поставщика за несоответствие требованиям и срыв сроков и внесение поставщика в перечень недобросовестных



если акимат иск не подаст то считай дело проиграл