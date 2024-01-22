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"Так выглядели фигуры после бурана" - Предприниматель, раньше срока разобравший ёлку в Житикаре, подал в суд на акимат
"Так выглядели фигуры после бурана" - Предприниматель, раньше срока разобравший ёлку в Житикаре, подал в суд на акимат
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